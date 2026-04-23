Манчестър Юнайтед има списък с девет трансферни цели

Манчестър Юнайтед за поредно лято планира сериозно обновяване на състава. “Червените дяволи” са все по-близо до това да се завърнат в Шампионската лига, което ще даде поле за сериозни инвестиции.

Според “Ди Атлетик” на “Олд Трафорд” имат списък с девет играчи, които следят. Значима част от него представляват футболисти за халфовата линия, която ръководството на “червените дяволи” трябва сериозно да обнови през идното лято. На едно от първите места е звездата на Брайтън Карлос Балеба, към когото Юнайтед проявяваше интерес още през миналото лято. Сериозен е интересът и към друг полузащитник със звезден статут - халфа на Нюкасъл Сандро Тонали. 20-кратните шампиони следят и трима английски национали, които също действат в средата на терена - Елиът Андерсън (Нотингам Форест), Адам Уортън (Кристъл Палас) и Алекс Скот (Борнемут). Матеуш Фернандеш от Уест Хам също е сред играчите, следени изкъсо от Манчестър Юнайтед.

Като по-бюджетен вариант се очертава Жоао Гомеш от Уулвърхамптън. “Вълците” вече изпаднах, така че едва ли бразилският национал ще остане да играе в Чемпиъншип.

В последните дни се заговори и за интерес от страна на Юнайтед към халфа на Реал Мадрид Орелиан Чуамени.

Освен халфовата линия планът е да има и подсилване на защитата. Основната цел в тази зона е бранителят на Тотнъм Мики ван де Вен, който бе свързван и с Ливърпул.