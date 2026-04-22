Погба: Бруно Фернандеш в друг голям клуб щеше да бъде в топ 3 за "Златната топка"

Пол Погба смята, че бившият му съотборник в английския футболен гранд Манчестър Юнайтед - Бруно Фернандеш, щеше да има поне една „Златна топка“ до името си, ако играеше за големия им съперник Манчестър Сити. Въпреки трудностите на „червените дяволи“ през този сезон, португалският плеймейкър се наслаждава на силна кампания, в която преследва рекорда за най-много асистенции в рамките на една кампания от Висшата лига. Фернандеш вече има 18 завършващи подавания при пет оставащи мача, а споделеният рекорд от 20 на Тиери Анри и Кевин Де Бройне не изглежда никак далеч. През този сезон 31-годишният португалец се превърна във втория най-бърз играч, достигнал до 200 гола и асистенции в историята на Манчестър Юнайтед.

„Мислиш ли, че ако Бруно беше в друг отбор, нямаше да бъде в топ 3, или дори да спечели „Златната топка“? Ако го поставиш в Сити, той е в топ три за наградата. Бруно Фернандеш, със статистиките, сезона и всичко, което прави, но когато не печелиш, не мислиш за себе си. Такива са нещата във футбола“, обясни Пол Погба в подкаста на бившия капитан на Юнайтед - Рио Фердинанд, цитиран от „Скай Спортс“.

„Знам, че не е със същата физика като мен и не може да скача и да печели топката толкова добре, колкото мен, но може да прави всичко друго. Както казах, Бруно Фернандеш в друг голям клуб щеше да бъде в топ три за „Златната топка“, точка. За мен като полузащитник, винаги говорим за Кевин Де Бройне, говорим за (Лука) Модрич, за (Месут) Йозил и други подобни играчи“, добави французинът.

„Говорейки за статистики, той вкарва повече голове от (Франк) Лампард, играейки на същата позиция. Прави повече асистенции. Навсякъде на терена е, постоянно тича, умен е, може да играе с две, с едно докосване. Може да стреля. Хората, които обичат футбола, винаги ще уважават Бруно Фернандеш. Дали харесваш стила му е въпрос на мнение, но футболистите винаги ще са наясно, че той е топ играч“, завърши Погба.