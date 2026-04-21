Видич посети ресторанта на Бала, фенове го "нападнаха" за автографи

Легендата на Манчестър Юнайтед Неманя Видич, който спечели Шампионската лига с "червените дяволи" в Москва, посети ресторанта на българската футболна знаменитост Красимир Балъков. Сърбинът вечеря в "Каса Бала" в София, след като малко преди това беше в "Гостът на Sportal.bg".

Един от любимците на феновете на "Олд Трафорд" беше посрещнат в заведението от десетки родни запалянковци на английския гранд, които го "нападнаха" за автографи и снимки. Славният бранител уважи традицията при Бала и остави посвещение върху чиния, която зае мястото си сред други такива.

Утре от 13:30 часа Видич ще бъде специален гост на събитието на Betano пред Зала 6 на НДК в столицата, където ще бъдат изложени трофеите от Лига Европа и Лига на конференциите.