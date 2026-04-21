Видич: С Кристиано в състава не трябваше да допуснем гол, защото той ще вкара и ще бием

Немяна Видич сподели възхищението си от времето с Кристиано Роналдо заедно в Манчестър Юнайтед. Двамата бяха съотборници до отиването на португалеца в Реал Мадрид, като през 2008 година заедно спечелиха Шампионската лига във финала срещу Челси в Москва.

Кристиано Роналдо беше лидерът на отбора и голмайстор - коментира Видич в “Гостът на Sportal.bg”. - Той вкара на финала в ШЛ през 2008, след това пропусна дузпа срещу Чех. Когато знаеш, че Роналдо е на терена, си сигурен, че ще реализира попадение. Нашата работа беше да не допуснем гол, защото той ще вкара и ще спечелим мача.”

По-късно Видич имаше нещастието да загуби други два финала в турнира - през 2009 и 2011, като и в двата случая “червените дяволи” бяха надиграни от Барселона на Джосеп Гуардиола и Лионел Меси.

“Бих искал да играем тези два финала отново - коментира бившият бранител. - Мога да кажа, че Барселона беше по-добър от нас и в двата финала. В Рим (2009 г.) започнахме по-добре, а те сякаш играха повече на контраатака. Ако бяхме вкарали рано, мачът можеше да се развие по друг начин. Беше много трудно да играем срещу тях. Тогава за първи път такъв гол отбор постигаше успехи без типичен централен нападател. Меси се връщаше назад и те имаха един човек повече в средата, а това за мен като централен защитник беше много странно. Пеп Гуардиола правеше революция. Бяха страхотен отбор и беше много трудно срещу Меси.”

Видич: Бях контузен преди финала с Челси, но Фъргюсън ми каза, че ще играя
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…
Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

