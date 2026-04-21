Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Именитият бивш защитник на Манчестър Юнайтед Неманя Видич се върна към спомените си от времето в клуба, което прекара заедно с Димитър Бербатов. Двамата бяха част от една от звездните селекции по ръководството на сър Алекс Фъргюсън.

“С Димитър Бербатов играхме в продължение на четири години - започна Видич в “Гостът на Sportal.bg. - В Манчестър Юнайтед имахме страхотен период. Изиграхме страхотни мачове, особено онзи срещу Ливърпул.”

“Ние сме съседи – България и Сърбия и имаме много общи неща - продължи сърбинът. - Слушаме еднаква музика, храната ни е сходна. С Бербатов сме приятели, познавам добре неговия манталитет и знам как се разви в последните години. Разговаряли сме с него какво иска да прави в България и какво искаше да прави тук. Той иска България да бъде по-добра държава и да ѝ помага. Какъв играч беше само… С головете си той помогна за трофеите на Юнайтед. Бербатов имаше важна роля в отбора на Манчестър Юнайтед. Всеки, който разбира от играта, знае какви качества има. Познава неговите възможности. Той обичаше да дава асистенции. В нападение имахме и други безспорни футболисти. С годините се разви през годините. Казвах му: „Берба, ти трябва да вкараш голове, все пак си нападател. Феновете искат да вкарваш голове“. Винаги е казвал, че иска да помага на отбора. Той е футболист, който показва характера си извън терена. Искаше да помага на Юнайтед със своите асистенции и игра.”

“Не за първи път съм в България. Винаги се чувствам добре, когато съм тук. Срещнах много хора тук, които са фенове на Манчестър Юнайтед и Висшата лига. Усещам енергията.”

Видич се върна и към онзи финал в Шампионската лига през пролетта на 2011 година. Тогава Бербатов изненадващо не попадна в групата на Юнайтед, а после тимът загуби с 1:3 от Барселона.

“Не знам каква е причината за решението на Фъргюсън, но съм тъжен, че Бербатов не игра срещу Барселона. С Берба говорихме за тази ситуации. Аз самия се изненадах, че той няма да е в състава за финала. Може би е изхождал от играта на нашия съперник. Нормално е да искаш да играеш във финал и да има разочарование, когато не участваш. Той не реагира агресивно, но беше много разочарован. Прие го вътрешно и му беше трудно.”

“Аз, Рио Фърдинанд, Евра и Бербатов сме много различни, но бяхме заедно и постоянно се шегувахме. Понякога се шегувахме кой как се облича, кой каква музика слуша. Намирахме за какво да се пошегуваме един с друг. Сега се видяхме в Сеул. Бяхме заедно и в съблекалнята си помислих, че времето е спряло. Всичко беше същото и отново беше време за шеги.