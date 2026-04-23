В Ман Юнайед още не могат да вземат решение за Карик

Манчестър Юнайтед все още не е взел окончателно решение относно бъдещето на Майкъл Карик, който пое временното ръководство на отбора след напускането на Рубен Аморим през януари. Според информация на "The Guardian", ръководството, оглавявано от Джейсън Уилкокс, иска да изчака края на сезона, преди да направи избор за следващия постоянен треньор. Въпреки това, бившият полузащитник оставя добри впечатления и не крие интереса си да остане на поста, като вече е ангажиран с теми като планирането на предсезонната подготовка и възможни подкрепления.

Откакто замени Аморим, Карик записа осем победи в 12 мача, само с две загуби и две равенства. Резултат, който донесе 26 точки от възможни 36 във Висшата лига и изстреля „червените дяволи“ от седмо на трето място, поставяйки квалификацията за Шампионската лига на УЕФА в добра позиция.

Въпреки това, не всичко беше перфектно. Домакинската загуба от Лийдс (1:2), първа на "Олд Трафорд" срещу този съперник от 1981 г. насам, породи някои съмнения. Затова Юнайтед държи и други опции на масата. Томас Тухел и Юлиан Нагелсман са споменавани имена, въпреки че и двамата имат действащи договори до 2028 г., което усложнява всякакъв подход в момента.

