Бербатов застана до Крал Ерик

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов пусна в социалната мрежа снимки с една от най-големите легенди в историята на "червените дяволи" Ерик Кантона. Славният французин е считан за най-важният футболист на английския гранд в ерата "Алекс Фъргюсън", дал старт на серията от фантастични успехи.

Някогашният капитан на България придружи публикацията си с парчето Still DRE на американския рапър Доктор Дре. "Кралят Ерик Кантона", написа Бербатов. Вчера той се завърна у нас от Южна Корея, където взе участие в мач на легендите. Българската звезда има 56 гола в 149 мача за тима от "Олд Трафорд".