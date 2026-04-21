Видич: Бях контузен преди финала с Челси, но Фъргюсън ми каза, че ще играя

Бившият емблематичен бранител на Манчестър Юнайтед Неманя Видич гостува в “Гостът на Sportal.bg” и разказа някои интересни неща от кухнята на клуба по времето, когато той носеше екипа на “червените дяволи”. Сръбският защитник посочи, че най-силната страна на легендарния сър Алекс Фъргюсън е била менажирането на самите футболисти и начина, по който ги е карал да се чувстват. Той посочи, че винаги ще остане в спомените му подхода на великия шотландец, който му е заявил, че ще играе във финала в Шампионската лига, макар че е бил контузен и не се е чувствал напълно готов за толкова голям сблъсък.

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Както казахте, Фъргюсън беше много харизматичен и спонтанен мениджър. Той изискваше много от нас. Не залагаше много на тактиката. Караше ни да вярваме в себе си и да се чувстваме топ футболисти. След всички тези успехи е трудно за някого да го наследи и да поеме отбора. Защо да не бъде Майкъл Карик? Трудно е да си начело на такъв клуб. Трябва да имаш харизмата и да направиш така, че да поведеш отбора. Фъргюсън знаеше как да ни накара да спечелим. Някои хора не знаеха, че съм играл в Русия и имам много мачове на “Лужники”. Ако някой ме беше попитал дали ще спечелим Шампионска лига на този стадион, щях да му кажа, че се шегува.

12 "Гостът на Sportal.bg" с Неманя Видич

Винаги ще си спомням това, което стана преди двубоя. Две седмици преди финала в Шампионската лига с Челси се контузих и започнах да тренирам дни преди мача. Буквално в последната тренировка Фъргюсън се доближи до мен и ме попита: „Как си?“. Казах му, че все още ме боли и не знам дали ще мога да играя и той му заяви: „Не, не, утре ще играеш“. Бях играч на мача и се справих с Дидие Дрогба. Бях притеснен преди мача. Обичайно не съм нервен преди мач, но в този случай бях притеснен. Да, това е най-значимият ми мач. Не много футболисти могат да се похвалят, че са спечелили Шампионска лига. Аз взех участие в три финала,” заяви Видич.

