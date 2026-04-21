Видич: Бях контузен преди финала с Челси, но Фъргюсън ми каза, че ще играя

Бившият емблематичен бранител на Манчестър Юнайтед Неманя Видич гостува в “Гостът на Sportal.bg” и разказа някои интересни неща от кухнята на клуба по времето, когато той носеше екипа на “червените дяволи”. Сръбският защитник посочи, че най-силната страна на легендарния сър Алекс Фъргюсън е била менажирането на самите футболисти и начина, по който ги е карал да се чувстват. Той посочи, че винаги ще остане в спомените му подхода на великия шотландец, който му е заявил, че ще играе във финала в Шампионската лига, макар че е бил контузен и не се е чувствал напълно готов за толкова голям сблъсък.

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Както казахте, Фъргюсън беше много харизматичен и спонтанен мениджър. Той изискваше много от нас. Не залагаше много на тактиката. Караше ни да вярваме в себе си и да се чувстваме топ футболисти. След всички тези успехи е трудно за някого да го наследи и да поеме отбора. Защо да не бъде Майкъл Карик? Трудно е да си начело на такъв клуб. Трябва да имаш харизмата и да направиш така, че да поведеш отбора. Фъргюсън знаеше как да ни накара да спечелим. Някои хора не знаеха, че съм играл в Русия и имам много мачове на “Лужники”. Ако някой ме беше попитал дали ще спечелим Шампионска лига на този стадион, щях да му кажа, че се шегува.

Винаги ще си спомням това, което стана преди двубоя. Две седмици преди финала в Шампионската лига с Челси се контузих и започнах да тренирам дни преди мача. Буквално в последната тренировка Фъргюсън се доближи до мен и ме попита: „Как си?“. Казах му, че все още ме боли и не знам дали ще мога да играя и той му заяви: „Не, не, утре ще играеш“. Бях играч на мача и се справих с Дидие Дрогба. Бях притеснен преди мача. Обичайно не съм нервен преди мач, но в този случай бях притеснен. Да, това е най-значимият ми мач. Не много футболисти могат да се похвалят, че са спечелили Шампионска лига. Аз взех участие в три финала,” заяви Видич.