  Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев потвърди лошата новина, че контузията, която получи в коляното по време на тренировка на Лийдс във вторник, ще го извади от игра до края на сезона. Халфът изрази огромното си разочарование, че няма да може да помогне на съотборниците си в полуфиналния сблъсък за ФА Къп срещу Челси и им пожела успех не само в този двубой, но и във всички срещи до края на сезона.

"Съкрушен съм, че ще бъда извън игра до края на сезона, особено като се има предвид какъв страхотен мач ни предстои тази неделя. Боли ме, че няма да съм на терена с момчетата, но определено ще бъда там, за да ги подкрепя отстрани. Сега е време да се съсредоточа върху възстановяването си. Ще се върна по-силен.

Успех на съотборниците ми! Сигурен съм, че ще продължим невероятното си пътешествие и в заключителните мачове от този голям сезон!", написа Илия в своя профил в "Инстаграм".

Мениджърът на йоркширци Даниел Факре също изрази разочарованието си и съчувствието си към Илия Груев и заяви, че очаква българският национал да е на линия за началото на предсезонната подготовка.

“За съжаление, новините за Илия Груев са лоши. Потвърдена е контузия на менискуса, която ще го извади от игра до края на сезона и той няма да може да ни помогне за мача за ФА Къп и след това. Очакваме го обратно за началото на предсезонната подготовка. Това не е идеално за нас и всички му съчувстваме”, заяви Фарке.

Груев изигра 26 мача за Лийдс във всички турнири и особено през първите три месеца на тази година бе ключов играч в халфовата линия на отбора си.

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

