Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Световното първенство през 2026 г. ни предлага вълнуващ сблъсък на старта, в който Катар и Швейцария ще премерят сили на емблематичния "Леви'с Стейдиъм". Докато Катар се опитва да докаже, че прогресът им в световния футбол не е случаен, швейцарците пристигат с амбиции за нещо голямо, подкрепени от опита на своите топ футболистите си, които само преди две години стигнаха до 1/4-финалите на Евро 2024.

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Катар влиза в турнира в труден период. Тимът, воден от Хулен Лопетеги, не познава вкуса на победата в последните си пет мача (2 равенства и 3 загуби). Последните им проверки включваха нулево равенство срещу Ел Салвадор и минимална загуба с 0:1 от Ейре. Преди това отборът записа разочароващо представяне в Арабската купа на ФИФА, губейки от Тунис (0:3) и Палестина (0:1).

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От друга страна, Швейцария изглежда по-стабилна в подготовката си. Въпреки че последната им среща с Австралия завърши 1:1, преди това "кръстоносците" постигнаха убедителна победа с 4:1 над Йордания. Тимът на Мурат Якин демонстрира здрава защита при нулевото равенство с Норвегия и показа характер в зрелищния двубой срещу Германия (3:4) по-рано през годината.

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Интересен факт е, че единственият директен двубой между тези два тима завърши с изненадващ успех за Катар. В приятелска среща, изиграна на 14 ноември 2018 г., катарците спечелиха с 1:0. Единственото попадение тогава бе дело на звездата Акрам Афиф в 86-ата минута – играч, който и днес остава основна фигура в атаката на тима.

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Селекционерът на Катар, Хулен Лопетеги, остава реалист, но и амбициозен: „Нашият първи сън беше класирането, което постигнахме с група играчи, които написаха история. Сега не искаме да спираме прогреса си. Наясно сме с калибъра на опонента ни – Швейцария е изключително солиден отбор, в който почти всички играчи са на топ ниво. Никой няма да ни подари нищо, затова трябва да сме максимално конкурентни още от утре.“

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Мурат Якин беше още по-категоричен относно целите на Швейцария: „Не сме дошли тук само за да участваме. Искаме да се състезаваме на най-високо ниво и да се целим в върха. Избрали сме опитни и доказани играчи, които познават системата ни отлично. Нямам търпение да започнем.“

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Лопетеги вероятно ще заложи на формация 4-3-3, разчитайки на скоростта на Акрам Афиф и Алмоез Али в предни позиции. В средата на терена Ахмед Фатхи ще има задачата да спира швейцарските атаки. Швейцария се очаква да действа в 4-2-3-1, като Гранит Джака ще дирижира играта в центъра, а Мануел Аканджи ще бъде лидерът в отбраната. В атака Бреел Емболо ще бъде основната заплаха за вратаря на Катар Махмуд Абунада.

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