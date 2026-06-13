Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Швейцария
  3. Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 252
  • 0

Световното първенство през 2026 г. ни предлага вълнуващ сблъсък на старта, в който Катар и Швейцария ще премерят сили на емблематичния "Леви'с Стейдиъм". Докато Катар се опитва да докаже, че прогресът им в световния футбол не е случаен, швейцарците пристигат с амбиции за нещо голямо, подкрепени от опита на своите топ футболистите си, които само преди две години стигнаха до 1/4-финалите на Евро 2024.

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Катар влиза в турнира в труден период. Тимът, воден от Хулен Лопетеги, не познава вкуса на победата в последните си пет мача (2 равенства и 3 загуби). Последните им проверки включваха нулево равенство срещу Ел Салвадор и минимална загуба с 0:1 от Ейре. Преди това отборът записа разочароващо представяне в Арабската купа на ФИФА, губейки от Тунис (0:3) и Палестина (0:1).

И “кленовите листа” с впечатляващо откриване
И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

От друга страна, Швейцария изглежда по-стабилна в подготовката си. Въпреки че последната им среща с Австралия завърши 1:1, преди това "кръстоносците" постигнаха убедителна победа с 4:1 над Йордания. Тимът на Мурат Якин демонстрира здрава защита при нулевото равенство с Норвегия и показа характер в зрелищния двубой срещу Германия (3:4) по-рано през годината.

Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала
Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала

Интересен факт е, че единственият директен двубой между тези два тима завърши с изненадващ успех за Катар. В приятелска среща, изиграна на 14 ноември 2018 г., катарците спечелиха с 1:0. Единственото попадение тогава бе дело на звездата Акрам Афиф в 86-ата минута – играч, който и днес остава основна фигура в атаката на тима.

Късен гол на Катар шокира 8-ия в света Швейцария
Късен гол на Катар шокира 8-ия в света Швейцария

Селекционерът на Катар, Хулен Лопетеги, остава реалист, но и амбициозен: „Нашият първи сън беше класирането, което постигнахме с група играчи, които написаха история. Сега не искаме да спираме прогреса си. Наясно сме с калибъра на опонента ни – Швейцария е изключително солиден отбор, в който почти всички играчи са на топ ниво. Никой няма да ни подари нищо, затова трябва да сме максимално конкурентни още от утре.“

Лопетеги и Катар тръгнаха с почти цял отбор нападатели за Световното
Лопетеги и Катар тръгнаха с почти цял отбор нападатели за Световното

Мурат Якин беше още по-категоричен относно целите на Швейцария: „Не сме дошли тук само за да участваме. Искаме да се състезаваме на най-високо ниво и да се целим в върха. Избрали сме опитни и доказани играчи, които познават системата ни отлично. Нямам търпение да започнем.“

Швейцария не успя да пречупи Австралия на американска земя
Швейцария не успя да пречупи Австралия на американска земя

Лопетеги вероятно ще заложи на формация 4-3-3, разчитайки на скоростта на Акрам Афиф и Алмоез Али в предни позиции. В средата на терена Ахмед Фатхи ще има задачата да спира швейцарските атаки. Швейцария се очаква да действа в 4-2-3-1, като Гранит Джака ще дирижира играта в центъра, а Мануел Аканджи ще бъде лидерът в отбраната. В атака Бреел Емболо ще бъде основната заплаха за вратаря на Катар Махмуд Абунада.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 43541
  • 55
Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала

Надежда за чудеса и пищно шоу - ето как САЩ посрещна Мондиала

  • 13 юни 2026 | 06:55
  • 2106
  • 0
Балкански страсти: Ето как изгледаха мача в Босна

Балкански страсти: Ето как изгледаха мача в Босна

  • 13 юни 2026 | 01:20
  • 2517
  • 1
Рома обяви новия си директор, който вече е работил с Гасперини

Рома обяви новия си директор, който вече е работил с Гасперини

  • 13 юни 2026 | 00:33
  • 1330
  • 0
Култов Райън Рейнолдс изгледа историческия хикс на Канада

Култов Райън Рейнолдс изгледа историческия хикс на Канада

  • 13 юни 2026 | 00:22
  • 1712
  • 2
Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

  • 12 юни 2026 | 23:57
  • 41082
  • 60
Виж всички

Водещи Новини

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 43541
  • 55
Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

  • 12 юни 2026 | 23:57
  • 41082
  • 60
Всичко се решава тази вечер! Везенков и компания протягат ръце към още една корона

Всичко се решава тази вечер! Везенков и компания протягат ръце към още една корона

  • 13 юни 2026 | 08:20
  • 1026
  • 0
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 26421
  • 48
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 8390
  • 3