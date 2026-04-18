Лийдс и Груев почти изпратиха Уулвърхамптън в Чемпиъншип

Отборът на Лийдс записа важна победа с 3:0 като домакин на Уулвърхамптън в мач от 33-тия кръг на Премиър лийг. Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев се появи в игра за йоркширци в 78-ата минута, когато замени Брендън Аарансън.

Лийдс бързо натрупа аванс от два гола. В 18-ата минута при разбъркване след изпълнение на корнер Джеймс Джъстин се разписа със задна ножица. Само две минути по-късно асистиралият му Ноа Окафор също беше точен след дълъг пас на Аарансън. След тези две попадения темпото на игра спадна. Чак в 82-рата минута Адам Армстронг реши, че е върнал един гол за “вълците”, но той не беше зачетен поради негова засада. За сметка на това, в добавеното време домакините отбелязаха трети гол, след като Доминик Калвърт-Люин реализира дузпа, която сам си изработи с нарушение на Сантиаго Буено.

С този успех Лийдс събра 39 точки в актива си, с които се затвърди на 15-ото място в класирането и се отдалечи от опасната зона. Уулвърхамптън пък остава на дъното с едва 17 пункта, като може да изпадне в Чемпиъншип още тази вечер при победа на Тотнъм над Брайтън или в понеделник, ако Уест Хам не загуби от Кристъл Палас.

