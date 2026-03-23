Илия Груев: Чест е да вървя по стъпките на най-големите футболисти в нашата страна

  • 23 март 2026 | 09:52
  • 670
  • 1

Носителят на наградата "Футболист на годината" за 2025 година Илия Груев използва социалните мрежи, за да сподели радостта си след края на снощната церемония. Халфът на Лийдс разкри, че за него е чест да върви по стъпките на най-големите играчи в България. Както е известно, той се пребори с конкуренцията на Ивайло Чочев и Кирил Десподов, които останаха съответно на второ и трето място в класацията.

"​Ако някой ми беше казал като малко момче, че през 2026 г. ще държа това отличие в ръцете си, едва ли щях да повярвам. Чест е да вървя по стъпките на най-големите футболисти в нашата страна.

107 Футболист на годината 2025

​Тази награда не е само моя. Тя принадлежи на всеки един, който ме подкрепяше и мотивираше, когато беше трудно. Горд съм да представям тези цветове", написа Груев в "Инстаграм".

