От Лийдс поздравиха Илия Груев

Илия Груев беше избран за най-добър футболист на България за 2025 година. Халфът на Лийдс беше поздравен с публикация св социалните мрежи на клуба малко след края на церемонията, на която получи ценното отличие.

Груев благодари под поста на Лийдс в Инстаграм, като добави и емотикон с българското знаме.

25-годишният халф събра 184 точки в анкетата, оставяйки след себе си Ивайло Чочев от Лудогорец (168 т.) и Кирил Десподов от ПАОК (52 т.).

Груев прави много силен сезон в Премиър лийг, като успя да се утвърди в състава на Даниел Фарке. Българският национал има 21 мача до момента, в които записа 1450 минути и даде 3 асистенции.

