Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. От Лийдс поздравиха Илия Груев

От Лийдс поздравиха Илия Груев

  • 23 март 2026 | 06:24
  • 845
  • 0

Илия Груев беше избран за най-добър футболист на България за 2025 година. Халфът на Лийдс беше поздравен с публикация св социалните мрежи на клуба малко след края на церемонията, на която получи ценното отличие.

Груев благодари под поста на Лийдс в Инстаграм, като добави и емотикон с българското знаме.

25-годишният халф събра 184 точки в анкетата, оставяйки след себе си Ивайло Чочев от Лудогорец (168 т.) и Кирил Десподов от ПАОК (52 т.).

Груев прави много силен сезон в Премиър лийг, като успя да се утвърди в състава на Даниел Фарке. Българският национал има 21 мача до момента, в които записа 1450 минути и даде 3 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Българи зад граница

Серджиу Буш отново вкара за тима на Чорбаджийски и Антони Иванов

Серджиу Буш отново вкара за тима на Чорбаджийски и Антони Иванов

  • 23 март 2026 | 03:39
  • 947
  • 0
Отборът на Тонислав Йорданов препъна Ференцварош

Отборът на Тонислав Йорданов препъна Ференцварош

  • 23 март 2026 | 03:11
  • 704
  • 0
Емил Ценов остана на пейката при загуба от Спартак (М)

Емил Ценов остана на пейката при загуба от Спартак (М)

  • 23 март 2026 | 00:31
  • 502
  • 0
Лех е едноличен лидер в Полша, никой от българите не игра

Лех е едноличен лидер в Полша, никой от българите не игра

  • 23 март 2026 | 00:22
  • 509
  • 0
Галчев влезе от пейката при равенство на Железничар

Галчев влезе от пейката при равенство на Железничар

  • 23 март 2026 | 00:19
  • 605
  • 0
Здравко Димитров и компания продължават с победите

Здравко Димитров и компания продължават с победите

  • 22 март 2026 | 21:17
  • 1261
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 21630
  • 88
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 75971
  • 524
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 31569
  • 24
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
  • 27306
  • 342
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 41559
  • 126
Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

  • 22 март 2026 | 23:41
  • 11049
  • 5