Груев обясни отсъствието си за България и заяви: Горд съм, че играя във Висшата лига

"Футболист №1 на България" за 2025 година - Илия Груев, че е горд от факта, че се подвизава с Лийдс във Висшата лига на Англия. Също така полузащитникът на българския национален отбор обясни отсъствието си за предстоящото турне в Индонезия с "лични причини", призова да се уважат и повече да не се коментира тази тема.

"Лийдс не знае още. Сега ще научат. Радвам се, че хората виждат и оценяват това, което правя във Висшата лига. Само аз си знам колко е трудно и през какви трудности съм минал, за да съм тук. На 25 години съм и искам да продължавам да се развивам. Да ставам все по-добър футболист на по-високо ниво.

Горд съм, че играя във Висшата лига, но съм най-горд с това как семейството и приятелите ме виждат. Те се гордеят много с мен, че съм футболист, но най-вече с човека Илия Груев.

Ако продължавам на това ниво, ми предстоят много хубави неща", каза щастливият победител.

"Това са лични мои причини, надявам се да ги уважите и повече няма да коментирате тази тема", призова Груев журналистите относно неучастието му в националния отбор на България за предстоящото турне в Индонезия.