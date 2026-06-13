Барбарес: Поздравления за играчите ми, че не се поддадоха на натиска

Футболистите на Босна и Херцеговина бяха пасивни и не се възползваха от шансовете си, каза селекционерът на тима Сергей Барбарес, след като неговите възпитаници завършиха наравно 1:1 с Канада в първия си мач от група В на Световното първенство, въпреки че беше доволен от резултата.

„Оставихме инициативата на канадците, играехме с ниски блокове и предимно в защита. И двата отбора обаче заслужаваха точката и резултатът е задоволителен“, каза Барбарес пред медиите след срещата.

Барбарес изрази специални похвали за отбора си пред лицето на шумната домакинска публика, която аплодираше всяка атака и всяко докосване на топката от тима на Канада.

„Играехме откриващ мач пред пълен стадион, имаше 80% канадските фенове. Това е огромен натиск и в същото време е огромен комплимент за моя отбор, че не се поддаде на този натиск“, коментира треньорът, цитиран от БТА.

Той също така изрази надежда, че 40-годишният нападател Един Джеко, който беше на пейката, ще играе в следващия мач срещу Швейцария в Лос Анджелис. След това Босна завършва груповата фаза с двубой срещу Катар.

Изчистване от ветерана Сеад Коласинак попречи на Канада да изравни в началото на второто полувреме. Барбарес подчерта опита на бранителя, казвайки, че очаква подобни неща от защитника. „Очаквам той да държи целия отбор заедно, да го води и това е, което той направи по първокласен начин“, допълни той.

Селекционерът също се вдъхнови от борбата, показана от отбора му, и вярва, че те ще натрупат ценен опит от мача.

„Трябва да поздравя канадския отбор. Те бяха невероятно физически подготвени, невероятно интензивни. Имаха си план и знаеха как да го осъществят“, завърши Барбарес.

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