Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

  • 24 март 2026 | 09:42
Според суперкомпютъра на Opta, Тотнъм ще успее да се спаси от изпадане в Чемпиъншип в края на сезона, въпреки нарастващите страхове за оцеляването на клуба във Висшата лига. В неделя „шпорите“ претърпяха тежко домакинско поражение с 0:3 от Нотингам Форест, което засили притесненията, че клубът може да изпадне за първи път от 1977 г. насам. Отборът на Игор Тудор в момента се намира на 17-о място, само на точка пред 18-ия Уест Хам.

Последната победа на Тотнъм в първенството бе на 28 декември срещу Кристъл Палас, а оттогава тимът е в серия от 13 мача без успех. Под ръководството на Тудор „шпорите“ са спечелили само една точка в пет шампионатни двубоя. В оставащите си седем мача до края на сезона "шпорите" има гостувания на Съндърланд, Уулвърхамптън, Астън Вила и Челси, а домакинствата са срещу Брайтън, Лийдс и Евертън.

Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

Въпреки това, според анализа на Opta, Тотнъм, който е загубил шест от последните си седем мача, ще избегне изпадането с една точка. Прогнозата е, че Уест Хам ще заеме последното място в зоната на изпадащите, присъединявайки се към Бърнли и Уулвърхамптън. Триумфът на Нотингам Форест в Северен Лондон значително подобри шансовете им за оцеляване. Вероятността отборът на Витор Перейра да се завърне в Чемпиъншип за първи път от 2022 г. е оценена на едва 8.74%. Според данните на Opta, Лийдс е изправен пред 6.80% шанс да изпадне във второто ниво на английския футбол. Кристъл Палас е другият отбор в битката за оцеляване, но вероятността за катастрофален срив при тима на Оливер Гласнер е оценена на минималните 0.05%.

Ливърпул и Ман Юнайтед с издънки и ново дъно за Тотнъм след загуба от Нотингам - обзорът на изминалия уикенд в Премиър Лийг

Моделът на Opta прогнозира и крайното класиране по точки. Очаква се Уулвърхамптън да завърши на последно място с 25 точки, с една по-малко от Бърнли (26). Прогнозата за Уест Хам е 37 точки, докато Тотнъм ще събере 38. Нотингам Форест се очаква да завърши с 41, Лийдс с 42, а Кристъл Палас с 48 точки.

Снимки: Gettyimages

