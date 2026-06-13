България излиза за нова победа срещу Аржентина

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу Аржентина в среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Двубоят е тази вечер от 21,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България с първа победа във VNL след успех над Иран

"Лъвовете" започнаха турнира с фалстарт, след като загубиха от дебютанта в Лигата Белгия с 1:3 гейма. След това обаче, българските момчета запиха страхотна първа победа срещу Иран с 3:0.

Аржентина със загуба от Иран преди мача с България

От друга страна до момента Аржентина е с две поредни поражения - 1:3 от Сърбия и 0:3 от "персите".

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Двата тима играха помежду си преди броени дни в приятелска среща в Росарио преди началото на VNL, като тогава България спечели с 3:1 гейма.

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