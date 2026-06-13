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Световно първенство 2026: САЩ - Парагвай
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България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
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Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу Аржентина в среща от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Двубоят е тази вечер от 21,30 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

България с първа победа във VNL след успех над Иран
България с първа победа във VNL след успех над Иран

"Лъвовете" започнаха турнира с фалстарт, след като загубиха от дебютанта в Лигата Белгия с 1:3 гейма. След това обаче, българските момчета запиха страхотна първа победа срещу Иран с 3:0.

Аржентина със загуба от Иран преди мача с България
Аржентина със загуба от Иран преди мача с България

От друга страна до момента Аржентина е с две поредни поражения - 1:3 от Сърбия и 0:3 от "персите".

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Двата тима играха помежду си преди броени дни в приятелска среща в Росарио преди началото на VNL, като тогава България спечели с 3:1 гейма.

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