Изваденият на почивката Пулишич с подробности за състоянието си

Най-популярният американски национал Кристиан Пулишич беше сменен на полувремето при победата на САЩ с 4:1 над Парагвай на Мондиал 2026 . Оказа се, че става дума за лека контузия на левия прасец, но футболистът на Милан увери, че ще бъде добре.

“Просто получих лек удар през първото полувреме, така че наистина се надявам да не е нищо сериозно. Днес взехме малко предпазни мерки, но се надявам да бъда добре през следващите няколко дни. Имал съм подобни неща и преди, оставам позитивен. Не мисля, че е нещо особено“, коментира националът.

Пулишич беше замесен в автогола и асистира за второто попадение, доказвайки статута си на един от най-опитните играчи в отбора. 27-годишният играч е част от американския тим от десетилетие. Той отбеляза гол на Световното първенство в Катар 2022 и е на пето място в историята с 31 попадения и на четвърто с 21 асистенции.

Треньорът Маурисио Почетино каза, че е било лесно решение Пулишич да бъде извън терена през второто полувреме: „Той започна да се чувства напрегнат и не искахме да поемаме никакви рискове“, заяви той.

САЩ продължават кампанията си в група D срещу Австралия в Сиатъл на 19 юни и завършват груповата фаза срещу Турция на 25 юни.

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