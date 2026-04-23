  Лийдс измъкна точка срещу Борнемут дълбоко в добавеното време, Груев не бе в групата

  • 23 апр 2026 | 00:20
Борнемут и Лийдс завършиха наравно 2:2 в мач от 34-ия кръг на Премиър лийг. И четирите попадения в срещата паднаха след почивката, когато се разрази истинска драма на терена в курортния английски град. Първо Ели Крупи (60’) откри след час игра, но едва осем минути по-късно Джеймс Хил (68’) си отбеляза автогол. Резервата Раян (86’) даде нова преднина на “черешките”, но Шон Лонгстаф (90+7’) завърши истинската драма в срещата и донесе точката на гостуващия тим. Българският национал Илия Гриев не бе в групата на своя Лийдс, тъй като получи травма на тренировка ден преди мача.

Срещата започна на високи обороти, а момчетата на Андони Ираола изглеждаха по-близо до попадението. Алекс Скот и Еванилсон направиха сериозни пропуски. Първото попадение в мача падна след час игра, когато Маркос Сенеси показа отлична визия и изведе Ели Крупи, който успя да изпревари няколко бранители в бяло, за да реализира. Лийдс изравни само осем минути по-късно, когато Уили Ньонто опита да даде прострелно успоредно подаване, което се отклони в крака на Джеймс Хил и влезе във вратата на Джордже Петрович.

Домакините продължиха по-активно трите точки и отново успяха да излязат напред в 86-ата минута, когато Тайлър Адамс прати хубаво ниско центриране около точката за дузпа, където Раян с елегантен изстрел прати топката в далечния ъгъл. Те можеха да стигнат до трети гол в последната минута на редовното време, когато Маркос Сенеси стреля с глава. Именно трето попадение на сметката на Борнемут падна в 91-ата минута, когато Еванилсон реализира, но след обстоен преглед с ВАР то бе отменено поради засада. Така се стигна до самия край на мача, когато Шон Лонгстаф се възползва от лошо изчистена топка и с отличен изстрел с десния крак отново възстанови равенството и донесе точката на Лийдс.

Това равенство отдалечи Борнемут от тимовете в топ 5 и зона Шампионска лига, тъй като вече изостава на цели шест пункта от петия Ливърпул. За йоркшърци пък това бе изключително важна точка, защото те вече са с 40 пункта, което се смята за границата на спасение в Премиър лийг, макар оставането им в най-високото ниво на английския футбол все още да не е гарантирано.

