  Ман Юнайтед - Лийдс, Груев е на пейката

Ман Юнайтед - Лийдс, Груев е на пейката

  • 13 апр 2026 | 21:15
Ман Юнайтед - Лийдс, Груев е на пейката

Манчестър Юнайтед приема Лийдс без Илия Груев в състава си в последен мач от 32-ия кръг на Премиър лийг. Българският полузащитник остава на пейката за йоркшърци. “Червените дяволи” могат да направят сериозна крачка към постигане на целта си, а именно място в зона Шампионска лига тази вечер, ако прибавят нови три точки към актива си, особено след грешните стъпки на Астън Вила и Челси. В момента те заемат третата позиция в подреждането, но при победа тази вечер ще се отдалечат на цели десет от шестия. Домакините рязко подобриха формата си в последно време след назначаването на Майкъл Карик и са допуснали само едно поражение в десет двубоя под негово ръководство.

От своя страна Лийдс сериозно влоши формата си в последните седмици и възпитаниците на Даниел Фарке нямат победа в шест последователни мача в първенството. Това ги свлече от 15-ата позиция, но на само три точки от първия в опасната зона Тотнъм. Първата среща между двата тима завърши наравно в началото на тази година, а именно този хикс и острите коментари след него на Рубен Аморим доведоха до уволнението на португалеца.

Временният наставник на домакините прави четири промени от състоялия се преди цели цели 24 дни двубой с Борнемут. Хари Магуайър е наказал след червения картон срещу “черешките”, а Лисандро Мартинес се завръща, за да го замени. Нусаир Мазрауи, Бенямин Шешко и Мануел Угарте също получават титулярни места, като последният заменя Коби Мейно. Брайън Мбемо и Диого Далот също сядат на пейката.

В състава на Лийдс Карл Дарлоу замества титуляра Лукаш Пери. Габриел Гудмундсон, Брендън Аарънсън и Доминик Калвърт-Люин също се завръщат в състава, а Джо Родън, Антон Стах и Лукас Нмеча сядат на пейката.

Сексистките коментари за треньорката на мъжкия тим ядосаха Унион

ПСЖ върна важен футболист в групата за "Анфийлд"

Мъри Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция

Румениге преди реванша срещу Реал Мадрид: Усещам еуфория и това не ми харесва

Напускащият Анди Робъртсън: Така и не получих предложение от Ливърпул

След Мондиал 2002 Роналдиньо започнал да вдига щури купони, и до днес не споменава името на Луис Фернандес

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Много положения, подмената дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

