Изключителна драма класира Груев и Лийдс за полуфиналите на ФА Къп

Лийдс се класира за полуфиналите на ФА Къп за първи път от 1987 г. Йоркшърци отстраниха Уест Хам след изпълнение на дузпи. Тимът на Даниел Фарке водеше с 2:0 до 93-ата минута, но срещата завърши 2:2 в редовното време. Българският национал Илия Груев влезе в игра в 69-ата минута малко преди неговият тим да отбележи втория си гол в мача.

Лийдс изигра отлично първо полувреме и водеше с гол на почивката. Ао Танака откри резултата в 26-ата минута. Влезлият като резерва Доминик Калвърт-Люин удвои аванса на гостите в 75-ата минута от дузпа. "Чуковете" успяха да изравнят с два гола в добавеното време. Матеуш Фернандеш и Аксел Дисаси се разписаха в рамките на три минути и пратиха мача в продължения.

Лийдс започна отлично мача и още във втората минута Ареола направи прекрасно спасяване след удар на Окафор. Секунди по-късно вратарят се забави с изчистването и бе притеснен от Окафор, но успя да се справи. Колегата му Лукаш Пери пък се намеси блестящо в шестата минута. Тогава Боуен проби отляво и пусна остро към Кастейяонос, но неговият удар бе отразен от стража на гостите. Пери се справи и с удар на Боуен в 13-ата минута, който дойде след отличен пробив на Траоре през центъра.

Йокшърци поведоха в 26-ата минута. Прекрасна комбинация завърши с подаване към Ао Танака в наказателното поле. Японецът финтира и стреля, топката се отклони в бранител, удари се в горната греда и влезе в мрежата. В следващия период "чуковете" владееха повече топката, но не застрашиха съперника, а в 33-ата минута можеха да получат втори гол. Блестяща контраатака завърши с удар на Щах и спасяване на Ареола. Ситуацията бе разглеждана за потенциална дузпа, но преценката бе, че няма нарушение. Щах обаче трябваше да напусне терена принудително няколко минути по-късно.

В началото на втората част играта бе накъсана, като и двата отбора допускаха доста грешки. След час игра Кастейянос стреля над вратата от добра позиция. В 62-ата минута аржентинецът удари греда. Той засече с летящ плонж центриране на Траоре, но бе оставен непокрит пред вратата и можеше да се справи и по-добре. В този период "чуковете" натиснаха, но защитата на Лийдс се справи.

Илия Груев се появи на терена в 69-ата минута, когато Даниел Фарке направи тройна смяна. Малко след това гостите стигнаха до втори гол. Влезлият заедно с българина Доминик Калвърт-Люин удвои аванса на Лийдс от дузпа, отсъдена за нарушение на Килман срещу Ааронсон. Този гол до голяма степен сложи край на надеждите на лондончани, а в в 79-ата минута резервата Ньонто бе много близо до трето попадение след удар с пета.

Когато съдията даде 11 минути продължение на втората част, изглеждаше, че мачът е приключил. Част от феновете на Уест Хам се бяха насочили към изходите, но се наложи да се връщат. В третата минута на продължението домакините стигнаха до гол. Боуен си изработи пространство за истрел и прати топката към вратата. Тя се удари в гредата, но Матеуш Фернандеш я прати в мрежата при добавката. Три минути по-късно "Лондон Стейдиъм" изригна. Поредно добро центриране на Траоре бе засечено от Дисаси.

Стигна се до продължения, които предложиха още доста емоции. В третата минута на първото продължение вратарят на гостите Лукаш Пери направи груба грешка, която позволи на Кастейянос да отбележи гол. Аржентинецът прати топката към опразнената врата от трудна позиция, но попадението бе отменено поради засада. Малко след това Лийдс можеше да стигне до гол. Стигна се до голямо разбъркване пред Ареола, няколко блокирани удари и изстрел в небесата от страна на Ньонто.

Груев направи един добър пробив, но го завърши с неточен удар. Неговият съотборник Пери пък се отличи с поредна великолепна изява, след като спря удар на Кастейянос. Уест Хам определено нямаше късмет, тъй като удари трета греда. Прекрасен удар на Боуен от дистанция срещна гредата. Резервата Пабло прати топката в мрежата при добавката, но той бе в очевидна засада при изстрела на съотборника си.

"Чуковете" имаха предимство и през второто продължение, но в него нямаше толкова положения. Малко преди края вратарят на домакините Ареола легна на тревата, тъй като не можеше да продължи. На негово място влезе 20-годишният Финлей Херик, който направи своя дебют за лондончани. Стигна се до дузпи и той можеше да се превърне в герой, тъй като спаси първото изпълнение, което бе на Пиру. Другите играчи на Лийдс обаче не допуснаха грешка, а Боуен и Пабло Фелипе пропуснаха за Уест Хам.

Снимки: Gettyimages