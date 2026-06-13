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Джеси Марш: Всичко е под контрол, ценна точка за Канада

  • 13 юни 2026 | 09:14
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Селекционерът на Канада Джеси Марш е доволен от начина, по който отборът му реагира, за да стигне до равенството 1:1 с Босна и Херцеговина в първия мач от група В на Световното първенство.

„Казах на момчетата, че ако през целия двубой бяхме играли така, както през второто полувреме, щяхме да спечелим“, заяви Марш.

„Обясних им, че трябва да научим тези уроци и трябва да ги научим бързо. Все още всичко е под контрол, това е наистина ценна точка за нас“, добави той.

Първият гол на Канада на Световното първенство на родна земя дойде от 31-годишния Кайл Ларин, който е втори в списъка на най-добрите реализатори за всички времена след Джонатан Дейвид.

Кайл не беше доволен, че не е титуляр - коментира Марш за нападателя, който отбеляза осем гола за Саутхамптън в Чемпиъншип този сезон. - Но аз му казах: „Виж, имаше страхотна година в Саутхамптън, независимо дали беше титуляр или влизаше от пейката, оказа влияние във всеки мач и сега трябва да го осъзнаеш. И той го направи.“

Марш каза още, че отборът му е ускорил темпото през второто полувреме и е направил по-обещаващи атаки в стремежа си към изравняване.

„Видяхме, че Босна отслабва. Затова им казах, че сега трябва да го направим. Време е да стъпим на крака и да се стремим към гола“, заяви той, цитиран от БТА, добавяйки, че знае, че младостта, физическата форма и скоростта на отбора му имат потенциал да изтощят Босна.

„Разочарован съм от първото полувреме. Просто усетих, че бяхме колебливи. Не играхме толкова агресивно, колкото ми се искаше“, допълни Марш.

Той отбеляза, че смените му през второто полувреме са променили нещата, но би искал отборът му да покаже същото ниво от началния удар при следващия си мач срещу Катар на 18 юни: „Трябваше да разбера как да извлека малко повече от някои от титулярите и да се уверя, че ще имаме по-добро представяне от самото начало.“

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