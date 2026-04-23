Илия Груев заплашен да не играе повече през сезона

Футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев рискува да не играе повече през сезона заради травмата, която е получил на тренировка на Лийдс във вторник, съобщават английски медии.

Халфът остана извън групата на тима при снощното равенство 2:2 при гостуването на Борнемут в Премиър лийг, а причината е увреждане на менискус на коляното, пише "Йоркшър Ивнинг Поуст". От клуба обявиха, че 25-годишният полузащитник се нуждае от допълнителни изследвания, след които има повече яснота за срока на възстановяване.

Българският национал има 26 мача с три асистенции за Лийдс през този сезон, припомня БТА.

До края на сезона във Висшата лига остават още четири кръга, като почти сигурно отборът на Груев ще запази мястото си в елита. Отделно Лийдс е на полуфина във ФА Къп.