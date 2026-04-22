  Флорентино Перес не планира раздяла с Винисиус

Флорентино Перес не планира раздяла с Винисиус

Флорентино Перес не планира раздяла с Винисиус

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес няма намерение да продава крилото Винисиус Жуниор. През последните дни 79-годишният президент на мадридчани е разговарял с много хора във и извън клуба и е бил посъветван да запази бразилския национал в състава.

"Това е моя работа, оставете я на мен", е заявил Перес според вестник "Марка".

Ръководителят е уверен, че бразилският национал е много ценен актив за клуба, а договорът му ще бъде удължен. Настоящият контракт на крилото с 15-кратния клубен шампион на Европа изтича през лятото на 2027 година.

Флорентино Перес има непоколебима вяра във футболиста и е сигурен, че Реал Мадрид все още може да постигне големи успехи с него. Самият Перес иска да помогне на Винисиус да си върне формата от предишните времена, в които мадридчани постигаха големи успехи с него в състава си. Връзките между Перес и крилото на личностно ниво са много силни в последните години. Критиките към футболиста от много страни са изненадващи за Флорентино Перес, който вярва безрезервно в качествата на играча на и извън терена, припомня още вестник "Марка".

