  • 20 апр 2026 | 07:29
Реал Мадрид предлага нов договор на Рюдигер

Реал Мадрид е предложил на Антонио Рюдигер удължаване на договора му с една година. Настоящият контракт на опитния защитник изтича през 2026 г., но европейските шампиони желаят да го задържат за още един сезон. Ръководството на мадридския клуб е изключително доволно от представянето на германския национал и няма намерение да го изпусне без пари.

Според "AS", Реал Мадрид е предложил на Антонио Рюдигер удължаване на договора с една година. Клубът е удовлетворен от физическото подобрение и скорошните изяви на защитника, като смята краткосрочното подновяване за най-добрия вариант. Реал продължава своята политика за годишни удължавания на договорите на играчи над 32-годишна възраст, както се видя по-рано със случаите на Лука Модрич, Тони Кроос и Начо Фернандес.

Рюдигер все още не е отговорил на предложението, като според информациите първоначално е настоявал за двугодишен договор.

Германският централен защитник си върна ключовата роля в последните седмици, утвърждавайки се отново като лидер в отбраната под ръководството на Алваро Арбелоа. Въпреки проявявания в миналото интерес от Саудитска Арабия, Рюдигер остава отдаден на Реал, като фокусът му е върху силното завършване на сезона и подготовката за предстоящото Световно първенство.

Откакто се присъедини към отбора през 2022 г., той се превърна във важна фигура, допринасяйки за спечелването на големи трофеи, включително Ла Лига и Шампионската лига на УЕФА.

Снимки: Gettyimages

