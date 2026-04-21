  Разкриха скандал в съблекалнята на Реал Мадрид

Разкриха скандал в съблекалнята на Реал Мадрид

Дълго пазена тайна за събития от март най-накрая излезе наяве, предизвиквайки смут сред феновете на "кралския клуб". Инцидентът се е случил преди мача от 27-ия кръг на Ла Лига, когато Реал Мадрид гостува на Селта. Мадридчани успяха да извоюват трудна победа в този мач, но на заден план са се случвали неща, които едва сега излизат наяве.

Реал поведе с гол на Чуамени в 11-ата минута, но Борха Иглесиас изравни резултата в 25-ата минута. Когато изглеждаше, че мачът ще завърши наравно, Валверде донесе трите точки на гостите в 94-ата минута.

Въпреки това, новите информации, публикувани от Пепе Алварес, журналист, известен с вътрешни новини от Реал Мадрид, хвърлят сянка върху тази победа. Той твърди, че цели четирима играчи са отказали да пътуват с отбора за мача срещу Селта.

По негови думи става въпрос за Раул Асенсио, Едуардо Камавинга, Дани Карвахал и Алваро Карерас. Въпреки че тези информации все още не са официално потвърдени от клуба, новината предизвика недоволство сред привържениците на Реал Мадрид.

Снимки: Gettyimages

