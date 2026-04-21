Реал Мадрид може да се раздели с цял отбор играчи през лятото

В Реал Мадрид може да се стигне до раздяла с цели единадесет футболисти през това лято, докато клубът се подготвя за значителни промени след сезон без спечелен трофей. Отпадането на четвъртфиналите в Шампионската лига, елиминирането от Купата на краля и Суперкупата на Испания, както и голямото изоставане от Барселона в Ла Лига, вещаят нулев сезон за Реал Мадрид. В един от най-големите клубове в света това обикновено е сигнал за предстоящи мащабни промени. Вече са поискани повече от три нови попълнения за лятото, като в списъка с желания фигурират поне двама защитници, нов полузащитник и дясно крило. Успоредно с новите играчи се очаква и вълна от напускащи, а времето на старши треньора Алваро Арбелоа в клуба също изглежда към своя край.

Според "Sport" защитната линия ще бъде звеното с най-сериозни промени. Договорите на Дани Карвахал и Давид Алаба изтичат и е малко вероятно да бъдат подновени, като напускането на австриеца вече е потвърдено. Ферлан Менди и Фран Гарсия също са в списъка с очакваните напускащи. В центъра на отбраната Антонио Рюдигер, чийто контракт също изтича, и Раул Асенсио са смятани за потенциално напускащи. На 33 години германецът изглежда най-вероятният кандидат за раздяла с Мадрид това лято.

В халфовата линия продажбата на Едуардо Камавинга изглежда все по-вероятна, след като неговият червен картон изигра ключова роля за отпадането на Реал Мадрид от Шампионската лига. Освен това той така и не успя да се наложи като твърд титуляр в средата на терена. Смята се, че два английски гранда – Арсенал и Манчестър Юнайтед – са в най-добра позиция да го привлекат.

Също в полузащитата, Дани Себайос е решил да напусне гиганта от Ла Лига в търсене на повече игрово време. Смята се, че Аякс проявява интерес към испанеца преди летния трансферен прозорец.

В атака позицията на дясното крило, която Реал иска да подсили, може да претърпи сериозни промени. Според Sport както Франко Мастантуоно, така и Родриго е възможно да напуснат. През последните месеци бразилецът бе обект на множество трансферни слухове, въпреки че летен трансфер изглежда сложен, тъй като 25-годишният играч получи контузия на предна кръстна връзка и не се очаква да се завърне преди октомври.

Що се отнася до 18-годишния аржентинец Мастантуоно, който пристигна едва миналото лято срещу 38 милиона паунда, директна продажба изглежда малко вероятна. Клубът обаче може да одобри преотстъпване под наем, за да му осигури повече игрово време далеч от „Бернабеу“. Реал Мадрид е взел решение и за Гонсало Гарсия, който може да бъде продаден това лято с включена клауза за обратно откупуване. В ход е значителна, но внимателно управлявана реконструкция на състава.

Снимки: Gettyimages