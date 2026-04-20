Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Фиго: Сезонът на Реал Мадрид е провал

  • 20 апр 2026 | 22:30
  • 295
  • 0

Легендата на Реал Мадрид Луиш Фиго заяви, че няма как да се скрие истината, че сезонът е бил слаб за бившия му клуб. Реал Мадрид е напът да завърши кампанията без нито един трофей за втори пореден сезон.

„Реалността е, че сезонът е лош. За Реал, ако не печелиш, сезонът винаги е негативен. Когато липсват титли, това означава, че нещата не са се получавали“, заяни Фиго пред „Marca“.

Арбелоа: За Реал Мадрид е по-лесно да спечели ШЛ, отколкото първенството

Португалецът призна, че един от най-важните моменти през сезона е била треньорската смяна, при която Алваро Арбелоа замени Чаби Алонсо само след няколко месеца начело.

„Не мисля, че той имаше достатъчно време. Дори не сме имали възможност да анализираме месеците, през които беше тук. Много е сложно“, разсъждава Фиго.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн започва преговори за Антъни Гордън

Байерн започва преговори за Антъни Гордън

  • 20 апр 2026 | 21:34
  • 838
  • 2
Ал-Ахли отново е на финал в Азиатската ШЛ след бърз обрат

Ал-Ахли отново е на финал в Азиатската ШЛ след бърз обрат

  • 20 апр 2026 | 21:28
  • 1883
  • 0
Шеф на Интер за Барселона: Нека ни се обадят, вместо само да говорят за Бастони

Шеф на Интер за Барселона: Нека ни се обадят, вместо само да говорят за Бастони

  • 20 апр 2026 | 20:56
  • 2136
  • 3
Президентът на Бразилия си пожела финал срещу Германия на Мондиал 2026

Президентът на Бразилия си пожела финал срещу Германия на Мондиал 2026

  • 20 апр 2026 | 20:18
  • 726
  • 0
Борнемут обяви мениджъра си за следващия сезон

Борнемут обяви мениджъра си за следващия сезон

  • 20 апр 2026 | 20:00
  • 6647
  • 0
Синът на Юрген Клинсман получи тежка контузия по време на мач от Серия "Б"

Синът на Юрген Клинсман получи тежка контузия по време на мач от Серия "Б"

  • 20 апр 2026 | 19:45
  • 1333
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 35507
  • 29
Семен Новиков е на финал!

Семен Новиков е на финал!

  • 20 апр 2026 | 20:37
  • 7950
  • 5
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 34433
  • 69
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
  • 10629
  • 32
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 30114
  • 96
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 15466
  • 18