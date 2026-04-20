Фиго: Сезонът на Реал Мадрид е провал

Легендата на Реал Мадрид Луиш Фиго заяви, че няма как да се скрие истината, че сезонът е бил слаб за бившия му клуб. Реал Мадрид е напът да завърши кампанията без нито един трофей за втори пореден сезон.

„Реалността е, че сезонът е лош. За Реал, ако не печелиш, сезонът винаги е негативен. Когато липсват титли, това означава, че нещата не са се получавали“, заяни Фиго пред „Marca“.

Португалецът призна, че един от най-важните моменти през сезона е била треньорската смяна, при която Алваро Арбелоа замени Чаби Алонсо само след няколко месеца начело.

„Не мисля, че той имаше достатъчно време. Дори не сме имали възможност да анализираме месеците, през които беше тук. Много е сложно“, разсъждава Фиго.

Снимки: Gettyimages