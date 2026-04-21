Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид - Алавес (съставите)

Реал Мадрид - Алавес (съставите)

  • 1366
  • 2
Реал Мадрид приема Алавес в среща от 32-рия кръг на Ла Лига, която започва в 22:30 часа.

Това е първи мач за тима от “Бернабеу” след отпадането от Шампионската лига. “Белите” изглеждат аут и от битката за титлата в Испания, където изостават на 9 точки от Барселона преди началото на двубоя. И все пак задачата срещу Алавес изглежда лесна, защото съперникът се намира на крачка от зоната на изпадащите.

Наставникът на Реал Алваро Арбелоа връща Дийн Хаусен и Алваро Карерас в стартовите 11 за сметка на Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, Завръща се и Орелиан Чуамени, който срещу Байерн в Мюнхен беше наказан.

Алавес има само една победа в последните си десет мача, но пък не е губил в най-скорошните пет.

Следвай ни:

  • 21 апр 2026 | 21:28
  • 367
  • 0
  • 21 апр 2026 | 22:00
  • 965
  • 0
  • 21 апр 2026 | 22:00
  • 2478
  • 2
  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 1271
  • 0
  • 21 апр 2026 | 20:14
  • 2751
  • 1
  • 21 апр 2026 | 20:09
  • 1831
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 148079
  • 712
  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 31835
  • 16
  • 21 апр 2026 | 21:34
  • 5801
  • 21
  • 21 апр 2026 | 22:00
  • 2478
  • 2
  • 21 апр 2026 | 22:00
  • 965
  • 0