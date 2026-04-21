Реал Мадрид - Алавес (съставите)

Реал Мадрид приема Алавес в среща от 32-рия кръг на Ла Лига, която започва в 22:30 часа.

Това е първи мач за тима от “Бернабеу” след отпадането от Шампионската лига. “Белите” изглеждат аут и от битката за титлата в Испания, където изостават на 9 точки от Барселона преди началото на двубоя. И все пак задачата срещу Алавес изглежда лесна, защото съперникът се намира на крачка от зоната на изпадащите.

Наставникът на Реал Алваро Арбелоа връща Дийн Хаусен и Алваро Карерас в стартовите 11 за сметка на Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, Завръща се и Орелиан Чуамени, който срещу Байерн в Мюнхен беше наказан.

Алавес има само една победа в последните си десет мача, но пък не е губил в най-скорошните пет.