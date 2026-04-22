Жорже Мендеш вече е предложил Моуриньо на Реал Мадрид

Мениджърът на Жозе Моуриньо, Жорже Мендеш, се е свързал с ръководството на Реал Мадрид, за да предложи своя клиент за бъдещ наставник на клуба, съобщава вестник “АС”. Португалецът вече беше начело на “лос бланкос” между 2010 и 2013 година, а за трите години начело на тима успя да спечели една Купа на краля и една титла в Ла Лига, но така и не успя да стигне до трофея в Шампионската лига, който е изключително важен за клуба. Това доведе до напускането му на “Сантиаго Бернабеу” през лятото на 2013 година в доста обтегнати отношения с ръководството на мадридчани, включително неговата емблема Флорентино Перес. От Испания в момента идват информации, че двете страни са загърбили различията си в миналото и принципно биха били склонни отново да работят заедно. Шефовете на мадридския колос са били информирани от Жорже Мендеш, че контрактът на Моуриньо съдържа и освобождаваща клауза, която би направила напускането на Бенфика, където в момента работи бившият наставник на Челси и Интер, още по-лесно.

Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

Засега никой от Реал Мадрид не е търсил Моуриньо, твърдят в Испания

Моуриньо не е единственият кандидат в списъка на шефовете на Реал Мадрид, които разглеждат различни варианти. Все още не е взето окончателно решение за бъдещето на Алваро Арбелоа, но бившият бранител почти сигурно ще си тръгне от клуба, тъй като в Реал Мадрид липсата титла, а и сериозните колебания в представянето на мадридчани под негово ръководство все още не убеждават хората в отбора, че той има качествата да води “лос бланкос” дългосрочно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages