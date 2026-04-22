Арбелоа след освиркванията: Винисиус е истински мадридист и обича клуба

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира победата на „белите" над Алавес с 2:1 в мач от Ла Лига.

„Доминирахме през първото полувреме. Трябваше да вкараме повече голове и да решим всичко, а не да позволяваме на съперника да се върне в мача“, заяви Арбелоа.

Той коментира и освиркванията от трибуните на "Бернабеу" по адрес на Винисиус Жуниор.

„Не за първи път Винисиус се сблъсква с подобно отношение, но той е истински мадридист, който обича клуба и тази емблема. Много се радвам, че феновете го възнаградиха с аплодисменти. Не мисля, че освиркванията бяха масови, че целият „Бернабеу“ го е освирквал или че е било постоянно. Такива неща се случват понякога, аз също съм преминавал през подобно нещо. Вини свърши много добра работа днес“, добави Арбелоа.

„Всички в Реал вярваме в Камавинга. Аз, ръководството, феновете – абсолютно всички", подчерта бившият защитник.

„След мача с Байерн разговаряхме и решихме, че трябва да спечелим оставащите 7 мача. Това е нашата цел. Една победа вече имаме, остават още шест“, завърши треньорът на кралския клуб.

