Нова контузия вади Милитао от игра

Бразилецът Едер Милитао, който беше принудително заменен заради контузия в края на първото полувреме при победата на Реал Мадрид над Алавес, е наранил лявото си бедро, съобщава ESPN. Мадридчани се наложиха с 2:1 при домакинството си в 33-ия кръг на Ла Лига, завръщайки се на победния път за първи път от началото на месеца.

Според първоначалната диагноза става дума за леко разтежение, въпреки че утре Милитао трябва да премине допълнителни изследвания. 28-годишният бразилски защитник не игра през по-голямата част от последните три сезона поради контузии, но в момента стремежът му е да докаже пред селекционера на националния тим на Бразилия Карло Анчелоти, че е в достатъчно добра форма, за да попадне в състава за предстоящото Световно първенство.

Снимки: Gettyimages