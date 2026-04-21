В Реал Мадрид са решили да задържат Рюдигер

Ръководството на Реал Мадрид ще предложи нов едногодишен договор на бранителя на тима Антонио Рюдигер, информира вестник “АС”. Настоящото споразумение на играча изтича в края на сезона и той би могъл да напусне със свободен трансфер, но желанието на играча е да продължи да бъде част от мадридчани. На “Сантиаго Бернабеу” са разчели като грешка решението на клуба през миналото лято, когато не бе отправено такова предложение към Лука Модрич, макар че хърватският полузащитник декларира ясно желанието си да остане в клуба, а по-късно премина в Милан, където се представя отлично.

Унай Емери е вариант за Реал Мадрид

Решението е продиктувано и от сериозните проблеми на Реал Мадрид в отбрана, където именно Рюдигер е смятан за една от най-стабилните опции. Очакванията за напускането на Давид Алаба и постоянните проблеми с контузии на Едер Милитао оставят клуба в сериозно оголен в защита, а оставането на Рюдигер е смятано като изключително важно за поддържането на баланс. Германецът все още е разглеждат като основен вариант за центъра на отбраната в партньорство с Дийн Хаусен, който в момента продължава да лекува травма.

Снимки: Gettyimages