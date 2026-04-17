Алдервейрелд: Играчите в настоящия състав на Тотнъм просто не са достатъчно добри

Бившият белгийски национал Тоби Алдервейрелд смята, че част от настоящите футболисти на Тотнъм не са достатъчно добри, за да спасят отбора от изпадане от английския елит за пръв път от сезон 1976/77. Лондончани заемат 18-ата позиция и са на две точки под спасителната линия при шест оставащи двубоя до края на кампанията и все още нямат победа през 2026 година. Алдервейрелд беше в тандем със сънародника си Ян Вертонген в центъра на отбраната на Тотнъм в продължение на шест сезона между 2015 и 2021 година, а в това време двамата изведоха тима до финала на Шампионската лига през 2019-а и до второто място във Висшата лига през 2016/17.

Белгиецът е един от първите бивши играчи на „шпорите“, който коментира настоящата ситуация в клуба, обвинявайки изцяло играчите в състава.

„Мисля, че трябва да започнем да гледаме към чистите качества на футболистите. Какво правят големите играчи? Какво правят качествените играчи? Те трябва да бъдат полезни в най-важните моменти и да показват нивото си. Това не се случва през целия сезон“, заяви Алдервейрелд пред ESPN Нидерландия. „Играчите, които бяха закупени за много пари, но не се представят на ниво, и то не само в един или два мача, или някакъв период, а през целия сезон. Трябва да направим заключение, че те не са достатъчно добри откъм своите качества“, добави белгиецът.

Тоби Алдервейрелд се изказа най-критично спрямо централните защитници Кристиан Ромеро и Мики ван де Вен, които през този сезон не успяват да достигнат добрата си форма от предишните години. „Гледам към Ромеро, гледам към Ван де Вен. Те просто не достигат нивото си. Не за някакъв период, а през целия сезон. Ромеро получава червени картони твърде често, не взема правилните решения и следователно разочарова отбора си“, каза още той.