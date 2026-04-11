За първи път Тотнъм е в зоната на изпадащите след 31 мача

След един турбулентен сезон най-накрая се появи светлина в тунела за Уест Хям. Убедителната победа с 4:0 над Уулвърхамптън в петък – най-голямата за кампанията – извади „чуковете“ от зоната на изпадащите в Висшата лига и прати лондонския съперник Тотнъм в нея.

Уест Хам излезе над чертата с бой над Уулвс

Само три точки делят четири отбора в битката за спасение, докато Уулвс и Бърнли изостават все повече.

Фен на Нотингам почина след мача с Порто

Мениджърът на Уест Хям Нуно Ешпирито Санто подчерта, че „има още много работа“, но призна, че това е „голяма крачка“ към спасението, след като Тати Кастеянос и Константинос Мавропанос отбелязаха по два гола.

„Щастливи сме, изключително щастливи“, каза той. „Всички заслужаваме такава вечер, особено феновете. Днес стадионът беше невероятен.“

Де Дзерби: Искам веднага да постигна характер, дух и кураж в Тотнъм, не съм по-добър от Франк или Тудор

Докато феновете на Уест Хям празнуваха, тези на Тотнъм вероятно потъваха още повече в разочарование с всеки гол.

„Шпорите“, които ще се изправят срещу Съндърланд в неделя в дебюта на новия треньор Роберто Де Дзерби, се намират в напълно непозната ситуация. Макар Тотнъм да е бил близо до зоната на изпадащите и през последните два сезона, това е първият път от 2015 г., когато реално попада в нея.

За последно след средата на сезона това се случва през февруари 1998 г. – а след 31 мача никога досега в ерата на Висшата лига. Исторически минимум.

Още по-тревожно - в 21 от 31 случая отбор на 18-о място след 31 кръга изпада.

„Като гледам Тотнъм – кой ще им спечели мач?“, каза бившият играч Джейми Реднап, цитиран от “Би Би Си”. „При Уест Хям виждаме играчи като Джаръд Боуен и Крисенсио Съмървил, които правят разликата.“

Тотнъм трябва да победи Съндърланд – но това няма да е лесно. След този мач четири от шестте оставащи срещи на Тотнъм са срещу отбори от горната половина на таблицата, включително гостувания на Астън Вила и Челси.

Все пак има и надежда – отборите с 30 точки след 31 кръга (като Тотнъм) не винаги изпадат. Само 6 от 17 такива случая завършват с изпадане. Битката тепърва ще се развива.

След победата си, Уест Хям може временно да си поеме въздух, докато вниманието се насочва към съперниците: Лийдс Юнайтед, Нотингам Форест и Тотнъм. Форест приема Астън Вила в неделя, след тежък мач в Европа срещу Порто.

Тотнъм трябва да победи Съндърланд, а Лийдс – който е само на точка над Уест Хям – гостува на Манчестър Юнайтед, където не е печелил от 1981 г.

Капитанът на Уест Хям Джаръд Боуен призна, че ще следи резултатите:

„Имам три деца, но ще гледам мачовете“, каза той. „Важно е да запазим духа и единството.“

За Уулвс ситуацията изглежда безнадеждна – 15 точки от спасението при оставащи 18 за спечелване. Изпадането им може да стане факт още следващата седмица.

Слабият старт на сезона – без победа в първите 19 мача – се оказа решаващ.

Защитникът Ладислав Крейчи се извини на феновете, но треньорът Роб Едуардс отказа да се предаде: „Посланието е същото – да се борим до края и да даваме всичко от себе си.“

