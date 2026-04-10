Де Дзерби: Искам веднага да постигна характер, дух и кураж в Тотнъм, не съм по-добър от Франк или Тудор

Новият мениджър на Тотнъм Роберто Де Дзерби говори за пръв път пред медиите. „Шпорите“ са в мрачна ситуация и са на ръба на изпадането – със само точка преди опасната зона, като нямат победа в цели 13 поредни мача в Премиър лийг. Сега на Тотнъм предстои тежко гостуване на Съндърланд.

„Горд съм и щастлив, че съм тук. Трябва да благодаря на Винай Венкатешам и Йохан Ланге (б.ред. – изпълнителният и спортният директор на клуба), защото ми гласуват огромно доверие. Сега трябва да се залавяме за работа и да печелим точки. Уверен съм в нивото на играчите, защото в миналото бях на косъм да привлека много от тях в предишните си отбори.

Не съм по-добър от Томас Франк или Игор Тудор, просто се опитвам да внеса своя стил, себе си, характера си, личността си и силните си страни. Най-важното е да постигнем целта си“, започна Де Дзерби.

Запитан дали е уверен дали Тотнъм ще оцелее в Премиър лийг, италианецът отговори: „Да. Знаех го още преди да започна да работя с тях. Разбрах, че са добри хора и феновете трябва да са доволни, защото всички играчи са добри хора и страдат в тази трудна ситуация. Настроението на терена се променя. Сега определено съм по-оптимистичен. Защо точно сега дойдох? Защото всичко зависи от ъгъла, под който гледаш на ситуацията. За мен това беше голяма възможност, защото Тотнъм е много важен клуб в Премиър лийг, а Премиър лийг е най-добрата лига в света. Обичам качествата на играчите. Имаме много играчи, подходящи за моя стил, а решаващото беше, че имаше 12 дни до първия мач и за мен беше важно да имам не прекалено много време, но повече от една седмица. Смятах, че ще е важно да разбера проблемите“.

От Тотнъм потвърдиха лошите новини за Кудус

Де Дзерби се спря и на проблемите в нападение и контузените, включително и за Мохамед Кудус, който получи усложнение на травмата си: „Кудус беше в съзнанието ми като ключов играч, особено за тази позиция, но трябва да гледаме напред. Имаме много добри нападатели, но трябва да им помагаме и да ги поставяме на най-подходящите позиции. Знам, че Рандал Коло Муани не преживява страхотен сезон, но той е добър играч. Познавам го, както и Матис Тел, исках го, когато бях в Марсилия.

Чави Симонс е голям талант, Ричарлисон и Доминик Соланке познавате по-добре от мен, така че трябва да ги поставим на най-добрата позиция. Викарио не е готов да играе срещу Съндърланд. Надявам се да е на линия за следващата седмица. Родриго Бентанкур работи с нас, но не напълно. Но сме достатъчно, за да се борим и да печелим точки“.

„Стилът ми като треньор се състои от две части: от една страна – стилът на игра, а от друга – характерът и личността. Искам да внеса организация както при владение на топката, така и без нея. Това, което искам да постигна веднага, е характер, подходящ дух и кураж да играем и да атакуваме, защото ДНК-то на този клуб и отбор е да търсим гола и да го отбелязваме. Имаме много добри млади футболисти, както и много важни по-опитни играчи като Мики ван де Вен. Целта ми е да им помогна да играят добре и да се наслаждават с топката“, каза още Де Дзерби.

„Смятам, че за всички трябва да е ясно, че целта ми е да останем в Премиър лийг защото искам да работя в Премиър лийг и мисля, че заслужавам това. Но основният смисъл на работата ми е нещо повече от самото първенство. Във всеки случай, ако подпиша договора си през април, трябва да съм готов да остана, каквото и да се случи през следващия сезон. Искам да остана фокусиран върху Съндърланд и предстоящите мачове. Идеята е да остана тук дълго време, не знам колко години. В Марсилия имах намерение за същото, но след това трябва да поговориш с клуба, а когато имате различни виждания за футбола или други неща, трябва да оставиш парите и да си тръгнеш.

Със сигурност не искам играч, който не желае да остане. Договорът ми е за пет години. Искам да изразя мнението си на трансферния пазар, защото съм треньор, но искам да виждам играчите щастливи да работят в този клуб“, добави италианецът.

Снимки: Gettyimages