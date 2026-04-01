Почетино е сигурен: Тотнъм няма да изпадне

Бившият мениджър на Тотнъм Маурисио Почетино подкрепи застрашения от изпадане от Премиър лийг клуб. Той е убеден, че "шпорите" няма да изпаднат и ще запазят мястото си в елита.

"Невъзможно е да не чувствам нищо към Тотнъм, имам специална връзка с всички. С клуба, към хората, които работят там, както и към феновете. Това беше едно от най-хубавите преживявания в живота ми, каза Почетино.

"Сигурен съм, че ще останат, с треньор или без, заради играчите. Това е моето желание. Имат футболисти, а след това е клуб с фенове, които ще направят всичко възможно, за да създадат енергия за победа", каза още аржентинецът.

Почетино се е радвал на три периода в Премиър лийг, започвайки със Саутхамптън, преди петгодишен престой в Тотнъм, където утвърди лондончани като редовни претенденти за място в челната четворка, извеждайки ги до финала в Шампионската лига през 2019 година. Той се завърна в Англия и за един сезон в Челси.

"Шпорите" са в опасност да изпаднат от елита на Англия за първи път от 1977 година. Отборът от Северен Лондон е без победа в първенството от декември и е на само точка над зоната на изпадащите. Във вторник клубът назначи Роберто Де Дзерби като нов наставник.