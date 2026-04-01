Почетино е сигурен: Тотнъм няма да изпадне

Бившият мениджър на Тотнъм Маурисио Почетино подкрепи застрашения от изпадане от Премиър лийг клуб. Той е убеден, че "шпорите" няма да изпаднат и ще запазят мястото си в елита.

"Невъзможно е да не чувствам нищо към Тотнъм, имам специална връзка с всички. С клуба, към хората, които работят там, както и към феновете. Това беше едно от най-хубавите преживявания в живота ми, каза Почетино.

"Сигурен съм, че ще останат, с треньор или без, заради играчите. Това е моето желание. Имат футболисти, а след това е клуб с фенове, които ще направят всичко възможно, за да създадат енергия за победа", каза още аржентинецът.

Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг
Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

Почетино се е радвал на три периода в Премиър лийг, започвайки със Саутхамптън, преди петгодишен престой в Тотнъм, където утвърди лондончани като редовни претенденти за място в челната четворка, извеждайки ги до финала в Шампионската лига през 2019 година. Той се завърна в Англия и за един сезон в Челси.

"Шпорите" са в опасност да изпаднат от елита на Англия за първи път от 1977 година. Отборът от Северен Лондон е без победа в първенството от декември и е на само точка над зоната на изпадащите. Във вторник клубът назначи Роберто Де Дзерби като нов наставник.

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 500
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 444
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1168
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 776
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2644
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10310
  • 3
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 50940
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203421
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28697
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34064
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10310
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45591
  • 42