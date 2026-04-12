  Sportal.bg
  Тотнъм
  Де Дзерби не успя да промени нищо в дебюта си и Тотнъм стигна ново дъно

Де Дзерби не успя да промени нищо в дебюта си и Тотнъм стигна ново дъно

  • 12 апр 2026 | 18:21
Роберто Де Дзерби стартира със загуба мениджърската си кариера начело на Тотнъм, след като лондончани загубиха с 0:1 при визитата си на Съндърланд в среща от 32-рия кръг на Премиър лийг. Рикошет в тялото на Мики ван де Вен след шут на Норди Мукиеле в 61-вата минута донесе единствения гол на “Стейдиъм ъф Лайт”. Този резултат означава, че за първи път през сезона “шпорите” ще посрещнат следващия кръг в зоната на изпадащите. Те нямат победа във вече 14 поредни шампионатни двубоя, като девет от тях са загуби, при това седем в последните осем. До края на кампанията в елита остават шест кръга.

Поражението на Тотнъм не е незаслужено, защото отборът не впечатли с нищо, макар все пак футболистите да показа хажелание. Де Дзерби заложи на 4-3-3, оставяйки на пейката играчи като Палиня, Папе Сар и Чави Симонс. На вратата застана младият чех Антонин Кински, който не беше получавал шанс от кошмарните си изяви срещу Атлетико в Мадрид в Шампионската лига, когато беше заменен набързо.

През първото полувреме този следобед главният съдия отсъди дузпа в полза на столичани за нарушение срещу Коло Муани, но беше коригиран от ВАР, като в крайна сметка промени решението си.

Като цяло Съндърланд имаше преимущество и след няколко пропуска стигна до щастлив гол след споменатия рикошет.

Само две минути след попадението се стигна до тежък сблъсък между защитника на Тотнъм Кристиан Ромеро и Кински, като в случая неспортсменски постъпи Брайън Броби от Съндърланд, който блъсна аржентинеца. Кински се оказа с разбита глава и се наложи тя да бъде бинтована, а Ромеро напусна с контузия. Броби обаче, който вече имаше жълт картон, се измъкна ненаказан.

В края дори се стигна до 11-минутно добавено време, но Тотнъм така и не успя да изравни. В следващия кръг “шпорите” приемат бившия тим на Де Дзерби - Брайтън.

Съндърланд е в средата на класирането и след седмица ще гостува на Астън Вила.

