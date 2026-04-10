  Sportal.bg
  От Тотнъм потвърдиха лошите новини за Кудус

От Тотнъм потвърдиха лошите новини за Кудус

  • 10 апр 2026 | 13:44
Възстановяването от контузия на футболиста на Тотнъм Мохамед Кудус ще се забави, потвърдиха от английския клуб. 25-годишният Кудус пострада в мач срещу Съндърланд през януари, когато Томас Франк все още беше мениджър на Тотнъм, като се очакваше да се завърне през март. Той не участва в нито един мач под ръководството на наследника на Франк - Игор Тудор, който пък напусна клуба миналия месец.

Удар по Тотнъм и Де Дзерби още преди дебюта на италианеца

Според информации в ганайски медии, Кудус, който има 13 гола в 46 срещи за националния отбор на родината си, ще отсъства от игра още три месеца, което означава, че може да пропусне Световното първенство през лятото.

„Можем да потвърдим, че Мохамед Кудус е претърпял забавяне във възстановяването си от контузия“, се казва в изявлението на Тотнъм и още: „Той поднови тренировки през седмицата, но сега ще се нуждае от допълнителен преглед и евентуално операция.“

Пристигналият от Уест Хам Кудус записа 19 мача за Тотнъм във Висшата лига през настоящия сезон, като вкара 2 гола и подаде 5 асистенции.

