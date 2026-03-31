Де Дзерби официално е третият мениджър на Тотнъм от началото на сезона

Тотнъм официално обяви Роберто Де Дзерби за нов мениджър на отбора. Договорът на италианеца е за пет години, като в него има клауза, която ще го освободи от задълженията му, ако "шпорите" изпаднат от елита. Бившият треньор на Марсилия и Брайтън става третият мениджър на лондончани през този сезон след Томас Франк и уволнения преди няколко дни Игор Тудор. Хърватинът се задържа на поста едва 44 дни, като остави Тотнъм само на една точка от зоната на изпадащите.

"Радвам се да се присъединя към този фантастичен футболен клуб, който е един от най-големите и престижни в света. Във всичките ми разговори с ръководството амбицията им за бъдещето беше ясна - да изградят отбор, способен да постига големи постижения, и да го правят, налагайки стил, който вълнува и вдъхновява нашите привърженици. Тук съм, защото вярвам в тази амбиция и подписах дългосрочен договор, за да дам всичко от себе си, за да я осъществим.

Нашият краткосрочен приоритет е да се изкачим в класирането на Висшата лига, което ще бъде пълният фокус до последния съдийски сигнал на последния мач от сезона. Нямам търпение да изляза на тренировъчния терен и да работя с тези играчи, за да постигна това", заяви Де Дзерби пред сайта на Тотнъм.

Спортният директор на Тотнъм Йохан Ланге добави, че Де Дзерби е бил голямата цел на ръководството.

"Роберто беше нашата цел номер едно за лятото и сме много доволни, че можем да го привлечем още сега. Той е един от най-креативните и далновидни треньори в световния футбол и носи със себе си богат опит на най-високо ниво, включително във Висшата лига.“

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



