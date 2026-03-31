Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  Де Дзерби официално е третият мениджър на Тотнъм от началото на сезона

Де Дзерби официално е третият мениджър на Тотнъм от началото на сезона

  • 31 март 2026 | 19:15
  • 803
  • 0
Тотнъм официално обяви Роберто Де Дзерби за нов мениджър на отбора. Договорът на италианеца е за пет години, като в него има клауза, която ще го освободи от задълженията му, ако "шпорите" изпаднат от елита. Бившият треньор на Марсилия и Брайтън става третият мениджър на лондончани през този сезон след Томас Франк и уволнения преди няколко дни Игор Тудор. Хърватинът се задържа на поста едва 44 дни, като остави Тотнъм само на една точка от зоната на изпадащите.

"Радвам се да се присъединя към този фантастичен футболен клуб, който е един от най-големите и престижни в света. Във всичките ми разговори с ръководството амбицията им за бъдещето беше ясна - да изградят отбор, способен да постига големи постижения, и да го правят, налагайки стил, който вълнува и вдъхновява нашите привърженици. Тук съм, защото вярвам в тази амбиция и подписах дългосрочен договор, за да дам всичко от себе си, за да я осъществим.

Нашият краткосрочен приоритет е да се изкачим в класирането на Висшата лига, което ще бъде пълният фокус до последния съдийски сигнал на последния мач от сезона. Нямам търпение да изляза на тренировъчния терен и да работя с тези играчи, за да постигна това", заяви Де Дзерби пред сайта на Тотнъм.

Спортният директор на Тотнъм Йохан Ланге добави, че Де Дзерби е бил голямата цел на ръководството.

"Роберто беше нашата цел номер едно за лятото и сме много доволни, че можем да го привлечем още сега. Той е един от най-креативните и далновидни треньори в световния футбол и носи със себе си богат опит на най-високо ниво, включително във Висшата лига.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

  • 31 март 2026 | 18:27
  • 1657
  • 1
Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

  • 31 март 2026 | 17:50
  • 2386
  • 0
Камавинга: В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

Камавинга: В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

  • 31 март 2026 | 17:47
  • 1077
  • 0
Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

  • 31 март 2026 | 17:13
  • 621
  • 0
Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

  • 31 март 2026 | 15:58
  • 589
  • 0
Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

  • 31 март 2026 | 15:12
  • 6923
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 141466
  • 271
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 10847
  • 58
България U21 0:0 Азербайджан U21, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов преди старта на мача

България U21 0:0 Азербайджан U21, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов преди старта на мача

  • 31 март 2026 | 19:00
  • 2990
  • 2
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

  • 31 март 2026 | 19:19
  • 339
  • 1
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 35184
  • 63
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 14502
  • 12