Де Дзерби ще остане в Тотнъм дори “шпорите” да изпаднат

Новият мениджър на Тотнъм Роберто Де Дзерби заяви, че ще остане в клуба дори лондончани да изпаднат в Чемпиъншип. Италианецът бе назначен за заместник на Игор Тудор и подписа 5-годишен договор. “Шпорите” са на точка от зоната на изпадащите и първата му цел е да запази мястото на тима в елита.
“Подписах договор за пет години, защото това е голямо предизвикателство. Ще бъда треньор на Тотнъм следващия сезон, независимо какво се случи”, заяви Де Дзерби.
“Гледах много мачове, особено последния период. Познавам играчите много добре. Това е труден момент за всички в Тотнъм, но мисля, че имаме качествата да излезем от него. Вярвам в играчите, защото имаме някои големи футболисти и трябва да работим, за да си върнат самочувствието. Приех предизвикателството, защото вярвам в играчите. След тази част от сезона мисля, че можем да изградим страхотно бъдеще”, допълни той.
Снимки: Gettyimages