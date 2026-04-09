Удар по Тотнъм и Де Дзерби още преди дебюта на италианеца

  • 9 апр 2026 | 16:34
Наставникът на Тотнъм Хотспър, Роберто Де Дзерби, все още не е водил отбора си в официален мач, но вече се сблъска с постоянните проблеми с контузени играчи в клуба. Крилото на тима Мохамед Кудус, който лекува дълготрайната си контузия на четириглавия бедрен мускул, е получил усложнения ан травмата си, точно когато се очакваше да се завърне в игра за Тотнъм, информира football.london.

Първоначално Кудус получи сериозна травма на сухожилието на квадрицепса по време на равенството със Съндърланд през януари, но изглеждаше, че този месец е напът да се завърне. Бившият временен наставник на „шпорите“ Игор Тудор дори даде позитивна информация за нападателя преди да напусне поста си.

Тотнъм обяви щаба на Де Дзерби

Звездата на Гана е получил усложнение с квадрицепса си, макар степента на проблема да не е ясна. Има предположения, че може да се наложи операция, а ако това се случи, остатъкът от сезона му във Висшата лига и участието му на Световното първенство може да бъдат поставени под въпрос. На Мондиала това лято Гана е в група с Англия, Хърватия и Панама.

Очакваше се завръщането на 25-годишния футболист щеше да бъде сериозен бонус за новия мениджър на Тотнъм, Роберто Де Дзерби. След като пристигна от Уест Хям в сделка за 55 милиона паунда, Кудус допринесе с девет гола и асистенции в 24 мача във Висшата лига и Шампионската лига за „шпорите“ преди контузията си. Италианският специалист беше близо до привличането му и по време на престоя си в Брайтън.

