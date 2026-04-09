Удар по Тотнъм и Де Дзерби още преди дебюта на италианеца

Наставникът на Тотнъм Хотспър, Роберто Де Дзерби, все още не е водил отбора си в официален мач, но вече се сблъска с постоянните проблеми с контузени играчи в клуба. Крилото на тима Мохамед Кудус, който лекува дълготрайната си контузия на четириглавия бедрен мускул, е получил усложнения ан травмата си, точно когато се очакваше да се завърне в игра за Тотнъм, информира football.london.

Първоначално Кудус получи сериозна травма на сухожилието на квадрицепса по време на равенството със Съндърланд през януари, но изглеждаше, че този месец е напът да се завърне. Бившият временен наставник на „шпорите“ Игор Тудор дори даде позитивна информация за нападателя преди да напусне поста си.

Звездата на Гана е получил усложнение с квадрицепса си, макар степента на проблема да не е ясна. Има предположения, че може да се наложи операция, а ако това се случи, остатъкът от сезона му във Висшата лига и участието му на Световното първенство може да бъдат поставени под въпрос. На Мондиала това лято Гана е в група с Англия, Хърватия и Панама.

Очакваше се завръщането на 25-годишния футболист щеше да бъде сериозен бонус за новия мениджър на Тотнъм, Роберто Де Дзерби. След като пристигна от Уест Хям в сделка за 55 милиона паунда, Кудус допринесе с девет гола и асистенции в 24 мача във Висшата лига и Шампионската лига за „шпорите“ преди контузията си. Италианският специалист беше близо до привличането му и по време на престоя си в Брайтън.