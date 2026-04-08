Тотнъм обяви щаба на Де Дзерби

Английският футболен клуб Тотнъм обяви в официално прессъобщение кои ще бъдат членовете на треньорския щаб на новия мениджър Роберто Де Дзерби.

Маркатилио Маркатили и Марчело Кинто се присъединяват към асистентите Бруно Салтор, Андреас Георгсон, Камерън Кембъл и Фабиан Оте, които останаха след напускането на предишния наставник Игор Тудор.

Маркатили е помощник на Де Дзерби още от 2015 година, когато започна да работи с него в третодивизионния италиански тим Фоджа. Кинто също има опит в английския футбол, като за пръв път се включи в екипа на италианеца през 2023 година в Брайтън.

Тотнъм заема 17-ото място във Висшата лига с 30 точки - на само една над зоната на изпадащите при седем оставащи кръга до края на сезона и ще се нуждае от силен завършек, за да не изпадне от елита за пръв път от 1976/1977.

