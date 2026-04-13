Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
Пореден удар за Тотнъм: капитанът на тима аут до края на сезона

  • 13 апр 2026 | 20:42
Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро ще пропусне остатъка от сезона поради контузия в коляното, съобщават английските медии. Аржентинският бранител по всяка вероятност ще остане извън терените между шест и осем седмици, след като получи травма в неделя следобед при поражението на “шпорите” като гост на Съндърланд след сблъсък с вратаря на тима Антонин Кински. Целта на Ромеро ще е да се възстанови напълно за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където “албиселесте” ще защитава световната си титла.

Де Дзерби не успя да промени нищо в дебюта си и Тотнъм стигна ново дъно

Ромеро получи капитанската лента на тима преди началото на настоящата кампания, но в последните месеци на няколко пъти влизаше в пререкания с ръководството на клуба поради лошите резултати.

За първи път Тотнъм е в зоната на изпадащите след 31 мача

Това е пореден изключително тежък удар за Тотнъм и новия треньор на тим Роберто де Дзерби, който вчера дебютира начело на лондончани именно с поражение от “черните котки”, което изпрати тима в зоната на изпадащите. В събота те ще посрещнат амбицирания тим на Брайтън, който продължава да мечтае за участие в европейските турнири догодина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Сексистките коментари за треньорката на мъжкия тим ядосаха Унион

ПСЖ върна важен футболист в групата за "Анфийлд"

Мъри Стоилов се оплака: В Турция няма честна конкуренция

Румениге преди реванша срещу Реал Мадрид: Усещам еуфория и това не ми харесва

Напускащият Анди Робъртсън: Така и не получих предложение от Ливърпул

След Мондиал 2002 Роналдиньо започнал да вдига щури купони, и до днес не споменава името на Луис Фернандес

Водещи Новини

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Ман Юнайтед - Лийдс, Груев е на пейката

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Помощникът на Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

