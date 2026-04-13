Пореден удар за Тотнъм: капитанът на тима аут до края на сезона

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро ще пропусне остатъка от сезона поради контузия в коляното, съобщават английските медии. Аржентинският бранител по всяка вероятност ще остане извън терените между шест и осем седмици, след като получи травма в неделя следобед при поражението на “шпорите” като гост на Съндърланд след сблъсък с вратаря на тима Антонин Кински. Целта на Ромеро ще е да се възстанови напълно за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където “албиселесте” ще защитава световната си титла.

Де Дзерби не успя да промени нищо в дебюта си и Тотнъм стигна ново дъно

Ромеро получи капитанската лента на тима преди началото на настоящата кампания, но в последните месеци на няколко пъти влизаше в пререкания с ръководството на клуба поради лошите резултати.

За първи път Тотнъм е в зоната на изпадащите след 31 мача

Това е пореден изключително тежък удар за Тотнъм и новия треньор на тим Роберто де Дзерби, който вчера дебютира начело на лондончани именно с поражение от “черните котки”, което изпрати тима в зоната на изпадащите. В събота те ще посрещнат амбицирания тим на Брайтън, който продължава да мечтае за участие в европейските турнири догодина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages