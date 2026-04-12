Де Дзерби: Играчите на Тотнъм са добри момчета и страдат за този момент

Новият мениджър на Тотнъм Роберто Де Дзерби призна, че страхът от изпадане може да е проблем за Тотнъм, но все пак остава позитивен след загубата с 0:1 от Съндърланд в 32-рия кръг на Премиър лийг. Италианецът пое контрола над първия си мач срещу Тотнъм на „Стейдиъм ъф Лайт“, като отборът му влезе и завърши неделния мач в зоната на изпадащите, след като Уест Хам стигна до очакван успех над последния Уулвърхамптън.

„Ако питате мен, аз съм на 46 години. Имам много повече опит от играчите и съм позитивен, абсолютно, защото ги познавам като човек и като играчи. Затова съм позитивен, не защото сме Тотнъм. Те имат достатъчно качество, за да спечелят един мач. Целта сега е да спечелят един мач, защото ако спечелим мач, можем да видим всичко по различен начин. Първо, играчите на Тотнъм са добри момчета и страдат за този момент. Те не са щастливи, когато губим мач, нито пък са щастливи да видят Тотнъм на дъното на таблицата. Но ние трябва да намерим енергията, трябва да намерим правилния дух, за да бъдем позитивни.

Не можеш да спечелиш мача на хартия, трябва да спечелиш, показвайки качеството на терена, борбата на терена. Трябва да вкараш гол и да не допуснеш, със сигурност. Но те са хора и страдат може би твърде много. Като цяло, трябва да останем близо, да бъдем позитивни, да се подобрим в детайлите, във футбола, но да бъдем по-добри като манталитет“, каза Де Дзерби.

