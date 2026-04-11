Киву отсече: Искаме дубъл

  • 11 апр 2026 | 03:58
Киву отсече: Искаме дубъл

Треньорът на Интер, Кристиан Киву, разкри пред Sport Mediaset това, което феновете на отбора отдавна искаха да чуят. Край на дипломацията! Край на завоалираните изявления! С оставащи два месеца до края на настоящия сезон, Кристи Киву най-накрая излезе напред с ясно послание както за цялата „нерадзура“ общност, така и за конкуренцията. Той заяви категорично, че голямата му цел е „дубъл“ – Скудетото и Купата на Италия.

„Да си треньор на Интер означава да имаш големи амбиции. Щастлив съм, защото навлизаме в последните два месеца от сезона с шанса да постигнем целите си. Наш дълг е да вярваме, че можем да спечелим всичко, което е останало“, заяви Киву.

След като напусна Шампионската лига, елиминиран в плейофите от Бодьо/Глимт (1:3 / 1:2), Интер се фокусира върху първенството, но и върху спечелването на втория по важност трофей в Италия. В Серия А е лидер и има аванс от 7 точки пред втория Наполи, когато остават 7 кръга до края. А в Купата на Италия е класиран за полуфиналите, където завърши наравно с Комо (0:0) в първия мач.

По-остър от всякога, Киву постави на място и критиците на централния си защитник Алесандро Бастони. Италианският национал беше остро критикуван, след като в баража с Босна за Мондиал 2026 получи директен червен картон и отборът му пропусна участие на финалния турнир (1:1, 1:4 след дузпи).

„Алесандро няма нужда от психологическа консултация“, смята Киву: „Хората го критикуваха остро, стовариха върху него цяла скала. Мисля, че те са тези, които имат нужда от психологическа работа“.

