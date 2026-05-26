  • 26 май 2026 | 19:04
Пап Гей бе избран за най-добър африкански футболист в Ла Лига

Халфът на Виляреал Пап Гей бе избран за най-добър африканския футболист през сезона в испанската Ла Лига, съобщават местните медии. Футболистът от Сенегал изпревари при гласуването Иняки Уилямс, който е брат на Нико Уилямс и също играе в Атлетик Билбао, както и съотборника си във Виляреал Никола Пепе

Пап Гей направи почти перфектен сезон, като завърши с Виляреал на трето място в класирането на Ла Лига, което означава отново класиране за Шампионската лига, а спечели и със Сенегал Купата на африканските нации срещу Мароко, като вкара победното попадение във финала. Трофеят бе отнет от Сенегал заради безредиците по трибуните и напускането на терена от отбора, като все още не е известно крайното решение на заплатения казус.  Тимът на Сенегал ще участва на Световното първенство по футбол, като е в Група "I" в компанията на Франция, Норвегия и Ирак.

