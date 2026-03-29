Интер се насочва към Лунин за заместник на Зомер

Италианският гранд Интер е насочил поглед към вратаря на Реал Мадрид Андрий Лунин като един от възможните кандидати за заместник на Ян Зомер. Информацията е на авторитетното издание "Гадзета дело Спорт".

Приоритетна цел за „нерадзурите“ остава стражът на Тотнъм Гулиелмо Викарио. В списъка с набелязани играчи обаче фигурират също имената на Лунин и вратаря на Рома Миле Свилар.

През настоящия сезон украинският национал взел участие в едва 4 мача във всички турнири, като в един от тях запази мрежата си суха.

Настоящият договор на Лунин с мадридския клуб е до лятото на 2030 година.

Снимки: Gettyimages