В Барселона отправили първа оферта за Бастони, много са далеч от цената на играча, която искат от Интер

Слуховете, свързващи защитника на Интер Алесандро Бастони с евентуален летен трансфер в Барселона, продължават да набират все по-голяма скорост. Въпреки това, информации от Италия и Испания сочат, че двата клуба имат сериозни различия в оценката си за италианския национал.

Според последните спекулации, От Барселона са отправили първоначална оферта в размер на около 45 милиона евро за Бастони, която е била бързо отхвърлена. Нови данни от "Спортмедиасет" и "Калчомеркато" обаче сочат, че Интер ще настоява за твърда сума от 60 милиона евро, която потенциално може да нарасне до 70 милиона евро с включени бонуси и добавки. Съществуват и предположения, че каталунците вероятно ще имат сериозни трудности при удовлетворяването на изискванията на Интер, предвид предишните им проблеми с регистрирането на играчи съгласно правилата за финансов феърплей.

За да се заобиколи спряганата трансферна сума от 60-70 милиона евро, има твърдения, че от "Камп Ноу" може да се опита да включи свой играч в разменна сделка с "нерадзурите". Предполага, че на масата за преговори могат да бъдат поставени имената на Жерар Мартин, Феран Торес или дори Дани Олмо. В същото време се твърди, че Inter проявява интерес към привличането на Тарик Мухаремович от Сасуоло, в случай че Бастони напусне през лятото.

Последните няколко месеца бяха предизвикателни в личен план за Бастони. Той се превърна в противоречива фигура в Италия след станалото по време на дербито между Интер и Ювентус през февруари, а в четвъртък вечер беше изгонен при загубата на Италия от Босна и Херцеговина във финалния плейоф за Световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages