Киву за Бастони: Той беше с патерици и 3 дни по-късно игра за Италия, не знам дали ще остане в Интер

Наставникът на Интер Кристиан Киву говори пред медиите преди дербито утре срещу Рома в Серия А. Централна тема на пресконференцията бе бранителят на "нерадзурите" Алесандро Бастони - и заради червения му картон в злополучния за Италия плейоф за Мондиал 2026 с Босна, и заради все по-засилващите се слухове за трансфер на играча в Барселона.

"Ние винаги сме поемали отговорност, говоря конкретно за Бастони, който напусна базата ни с патерици, а само 3 дни по-късно игра за Италия. Тези играчи винаги поемат отговорност, но в този свят има малко признателност. Това, което има значение, е уважението на съотборниците, работата, това, което си като човек. Але (Бастони) е разочарован от случилото се, но е щастлив от подкрепата на съотборниците си в националния отбор и в Интер.

🚨 Inter manager Chivu on Barça interested in Bastoni: "Do they advise Bastoni to leave Italy? I must give him serenity and trust, to him as to the others. I can't control his future, what he wants to do. I know he is very happy at Inter and to be part of this wonderful group".

Той излезе на терена с каквото разполагаше, за да представи цяла една страна. Опита се да сбъдне мечтата на италианците и въпреки физическото си състояние, беше на разположение да играе. А това за мен, като спортен човек, означава много. Повтарям: Бастони беше 10 дни с патерици и въпреки това пое отговорността да играе" започна Киву.

След това румънецът продъллжи да говори за ключовия си бранител: "Не мога да контролирам неговото бъдеще или това, което иска да прави. Знам само, че е изключително щастлив да бъде в Интер и да е част от тази прекрасна група. Винаги е давал 100% от себе си, това ме интересува. Всъщност, докато е тук, той ще дава повече от 100% за нас. Дали ще е за 2 месеца, или за 2 години… За останалото, той е „ваксиниран“ и знае как да взима правилните решения. Независимо какво ще направи, световният футбол винаги ще се наслаждава на играч от висока класа. Бих бил щастлив, ако остане, но бих бил щастлив и аз да остана. Това са несигурностите в света на футбола за един треньор.“

Cristian Chivu reiterates his belief that 'people line up to throw rocks at Inter' and 'stir up drama' only against them, despite going into the game with Roma as Serie A leaders.

„Попитах Пио Еспозито за дузпата срещу Босна. Попитах го дали той е поискал да я изпълни и отговорът му беше достатъчен. Каза ми „да“: имал е смелостта да поеме отговорност. Ще изпусне и други дузпи, но това е добър знак за Пио и за Италия, че е поел тази отговорност. Но вината, че Италия не се класира, не е само на играчите от Интер. За нас петимата повикани национали са повод за гордост. Разочарованията са част от играта и не съм притеснен, те показаха, че знаят как да реагират", каза още настаникът на "нерадзурите".

„Аз си пазя енергията, за да избера най-добрия състав. Представете си да започна да мисля за съдията, за ВАР. Това не е моя работа. Ако мислим за друго, ще започнем да виждаме призраци. Разчитам само на здравия разум… Иначе виждам, чувам и слушам неща, които нямат нищо общо с ценностите на спорта, които аз изповядвам. Медийният линч след мача с Юве не го видях при други подобни епизоди. Когато има отсъждания в ущърб на Интер, нищо не се казва. Обяснете ми вие защо. Който е първи в Италия, винаги е най-мразеният", каза още Киву.

Снимки: Imago