Киву за Бастони: Той беше с патерици и 3 дни по-късно игра за Италия, не знам дали ще остане в Интер

Наставникът на Интер Кристиан Киву говори пред медиите преди дербито утре срещу Рома в Серия А. Централна тема на пресконференцията бе бранителят на "нерадзурите" Алесандро Бастони - и заради червения му картон в злополучния за Италия плейоф за Мондиал 2026 с Босна, и заради все по-засилващите се слухове за трансфер на играча в Барселона.
"Ние винаги сме поемали отговорност, говоря конкретно за Бастони, който напусна базата ни с патерици, а само 3 дни по-късно игра за Италия. Тези играчи винаги поемат отговорност, но в този свят има малко признателност. Това, което има значение, е уважението на съотборниците, работата, това, което си като човек. Але (Бастони) е разочарован от случилото се, но е щастлив от подкрепата на съотборниците си в националния отбор и в Интер.
Той излезе на терена с каквото разполагаше, за да представи цяла една страна. Опита се да сбъдне мечтата на италианците и въпреки физическото си състояние, беше на разположение да играе. А това за мен, като спортен човек, означава много. Повтарям: Бастони беше 10 дни с патерици и въпреки това пое отговорността да играе" започна Киву.
След това румънецът продъллжи да говори за ключовия си бранител: "Не мога да контролирам неговото бъдеще или това, което иска да прави. Знам само, че е изключително щастлив да бъде в Интер и да е част от тази прекрасна група. Винаги е давал 100% от себе си, това ме интересува. Всъщност, докато е тук, той ще дава повече от 100% за нас. Дали ще е за 2 месеца, или за 2 години… За останалото, той е „ваксиниран“ и знае как да взима правилните решения. Независимо какво ще направи, световният футбол винаги ще се наслаждава на играч от висока класа. Бих бил щастлив, ако остане, но бих бил щастлив и аз да остана. Това са несигурностите в света на футбола за един треньор.“
„Попитах Пио Еспозито за дузпата срещу Босна. Попитах го дали той е поискал да я изпълни и отговорът му беше достатъчен. Каза ми „да“: имал е смелостта да поеме отговорност. Ще изпусне и други дузпи, но това е добър знак за Пио и за Италия, че е поел тази отговорност. Но вината, че Италия не се класира, не е само на играчите от Интер. За нас петимата повикани национали са повод за гордост. Разочарованията са част от играта и не съм притеснен, те показаха, че знаят как да реагират", каза още настаникът на "нерадзурите".
„Аз си пазя енергията, за да избера най-добрия състав. Представете си да започна да мисля за съдията, за ВАР. Това не е моя работа. Ако мислим за друго, ще започнем да виждаме призраци. Разчитам само на здравия разум… Иначе виждам, чувам и слушам неща, които нямат нищо общо с ценностите на спорта, които аз изповядвам. Медийният линч след мача с Юве не го видях при други подобни епизоди. Когато има отсъждания в ущърб на Интер, нищо не се казва. Обяснете ми вие защо. Който е първи в Италия, винаги е най-мразеният", каза още Киву.
